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Дефицита нет, цены на продукты стабилизировались

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Дефицита нет, цены на большинство продовольственных товаров стабилизировались, овощи и фрукты подешевели, фиксирует служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. За период статнаблюдений с 16 по 22 июля из 25 продовольственных товаров первой необходимости цены снизились на 12. По итогам третьей недели индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил в целом 99,92%. Однако с начала года цены на продукты выросли  в среднем  на 11,32%.

В службе отмечают сезонное снижение цен на овощи и фрукты нового урожая: капусту (-8,07%), морковь (-2,44%), картофель (-1,21%), яблоки (-0,29%). Кроме этого, произошло снижение цен на рыбу мороженую (-1,14), свинину (-0,68%), крупу гречневую (-0,66%), масло подсолнечное (-0,24%), яйца (-0,17%), хлеб ржаной (-0,12), пшено (-0,07%), масло сливочное (-0,04).

При этом на 10 продтоваров первой необходимости цены практически не изменились.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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