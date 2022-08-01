Названы приоритетные факторы при выборе работодателя

Сервис по поиску работы SuperJob узнал у работодателей и соискателей, что важнее всего при выборе работы. В опросе приняли участие представители работодателей и экономически активные россияне из всех округов страны.

Наиболее важным фактором при выборе работы соискатели называли высокий уровень оплаты труда (56%). На втором месте — адекватность начальства (37%), на третьем — стабильность компании (35%). Для 29% важны перспективы карьерного роста, для 28% — комфортная психологическая среда. 25% назвали важным фактором удобное расположение, 23% — перспективы личностного роста, 13% — интересные задачи. Для 12% россиян нужны гарантии сохранения жизненного баланса, для 11% — эффективность систем управления. 10% респондентов ждут предложения достойного компенсационного пакет, 9% — возможности обучаться за счет работодателя. 5% важен имидж компании, 2% — корпоративная культура.

Мужчины чаще женщин называли наиболее важным фактором при выборе работы высокий уровень оплаты труда, перспективы карьерного роста, интересные задачи. Женщины — комфортную психологическую среду, месторасположение компании.

Высокий уровень заработка чаще всего важен россиянам с доходом от 80 тыс. руб. в месяц.

Перспективы карьерного и личностного роста, возможность обучения и адекватность начальства — респондентам до 24 лет, эффективность систем управления, баланс работы и личной жизни, комфортная атмосфера, удобство расположения — респондентам старше 45 лет.

Работодатели отлично осознают приоритетные для кандидатов факторы при выборе работы: среди наиболее важных они также упоминали заработную плату (71%) и стабильность компании (52%). Удобное месторасположение назвали 39%. Адекватность начальства и комфортную психологическую среду выбрали в качестве приоритетных по 25% представителей компаний.

По сравнению с прошлым годом работодатели стали чаще называть в топ-3 наиболее важных факторов при выборе компании уровень заработной платы, стабильность и удобное расположение. Соискатели — интересные задачи и перспективы личностного роста.