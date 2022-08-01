En+ Group выпустила в Братское водохранилище около 250 тыс. мальков пеляди

Это ежегодное мероприятие, которое проходит в рамках программы по воспроизводству водных биологических ресурсов. Всего за 9 лет в Братское водохранилище выпустила более 2 млн мальков пеляди, а затраты компания En+ Group на искусственное воспроизводство составили почти 15 млн рублей.

Подрощенная на рыборазводном заводе молодь из естественного пруда в Усольском районе через выпускной канал попадает в реку Белая, а затем в Ангару. По мнению экспертов, через два года она идет на нерест в этот же водоем или поднимается по рекам Иркут и Китой.

Оуюн Базарова, заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области:

– Тот факт, что воспроизводством рыбы занимаются не только государственные органы, но и бизнес, очень здорово и только приветствуется нами, поскольку их деятельность также идет во благо животного мира Иркутской области.

Ксения Алексеева, ведущий инженер службы экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов En+ Group:

– Такая работа способствует поддержанию водного биоразнообразия, и идет на пользу всей экосистеме водохранилища, поскольку рыба является основой пищевой цепочки любого поверхностного водного объекта. Компания занимается искусственным воспроизводством пеляди с 2014 года и ежегодно объем выращенных мальков остается значительным, около четверти миллиона штук.

Помимо этого, с 2011 года компания развивает собственную комплексную программу по защите озера Байкал и водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий «Мир со знаком плюс», проводит ежегодный грантовый конкурс экологических проектов. В 2022 году En+ Group создала ассоциацию «Байкал без пластика», в которую вошли представители крупного бизнеса, некоммерческие, государственные и образовательные организации и научные учреждения.

Охрана окружающей среды и развитие «зеленой энергетики» является приоритетным направлением En+ Group, которое определил для компании ее основатель Олег Дерипаска. Предприниматель уверен в необходимости строго соблюдения ранее поставленных целей устойчивого развития. Для этого энергохолдинг принимает комплекс мер по сокращению выбросов парниковых газов на предприятиях, и рассчитывает снизить их как минимум на 35% к 2030 году, после чего достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году. Также компания проводит собственный конкурс грантовых экологических проектов. В этом году общая сумма грантов составила 10 млн. рублей.