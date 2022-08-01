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Мотоциклист столкнулся с внедорожником в центре Иркутска и погиб

Водитель «Кавасаки Ниндзя» пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, рассказали SIA.RU в ГУ МВД региона.

Полицейские заметили, что у мотоциклиста нет госномера и попытались его задержать. При этом водитель совершал опасные маневры, грубо нарушал правила дорожного движения.

Так, на улице с односторонним движением он ехал в направлении, противоположном потоку транспорта.

На улице Ленина он выехал на перекресток. Там мотоциклист столкнулся с внедорожником, в результате чего получил травмы, не совместимые с жизнью.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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