«Загород пойдет в рост». Антон Кондратьев, «Горизонт», – о перспективах рынка

«Загородный рынок будет расти», – убежден генеральный директор УК «Система АМТ», девелопер проекта «Горизонт» Антон Кондратьев. По его словам, и покупатели, и девелоперы адаптировались к новым условиям; с начала лета интерес к жилью в пригороде растет. О перспективах и тенденциях загородного строительства мы поговорили во время Байкальского саммита недвижимости РГУД.

«Ситуация стабилизировалась»

Период неопределенности на рынке недвижимости позади. И девелоперы, и покупатели адаптировались к новым условиям. По словам Антона Кондратьева, с начала лета интерес к жилью в пригороде снова начал расти.

– На загородном рынке происходило то же самое, что и везде. Сначала – резкое падение, никто не знал, что делать, а сейчас ситуация стабилизировалась. Люди начали привыкать к изменившимся обстоятельствам. Строительные компании приняли необходимые решения, перестроили бизнес-процессы. С начала лета видим рост интереса к загородному рынку.

«Рост продолжится»

По мнению Антона Кондратьева, рост спроса на новые жилые объекты – как за городом, так и в городе – продолжится. Жизнь невозможно остановить: люди создают семьи, рожают детей, нуждаются в улучшении жилищных условий. Недвижимость присутствует в жизни человека, независимо от внешних факторов.

– Думаю, что в сентябре-октябре мы увидим еще больший рост интереса к недвижимости. Лето в нашем регионе короткое – традиционно, это время затишья для жилищного рынка. А осенью начинается новый экономический год, деловая активность растет. Кроме того, мы видим, что и государство заинтересовано в развитии отрасли: субсидированная ставка уже сейчас на достаточно комфортном уровне – и хорошо работает.

«Государство поддержит ИЖС»

Особое внимание государство в последнее время уделяет рынку индивидуального жилищного строительства. Уже сейчас на этот сегмент приходится большая доля вводимого жилья. Новая льготная ипотека создаст дополнительный импульс для развития ИЖС, уверен Антон Кондратьев.

– Проект нашей компании не попадает под льготную программу, и я не могу сказать «изнутри», насколько эффективно она работает. Однако, на мой взгляд, это – очень правильное решение. Уже сейчас порядка 70% от годового ввода жилья приходится на ИЖС, и это не предел. Уверен: объем ввода – как в организованных поселках, так и в сегменте неорганизованного строительства – продолжит расти. Государство видит эту тенденцию и помогает людям – это очень хорошо.

«Не нужно брать излишних обязательств»

Успешно проходить через очередной кризис девелоперам помогает не только поддержка отрасли государством, но и собственный взвешенный подход к ведению бизнеса. Стратегия, которой на протяжении нескольких лет придерживается УК «Система АМТ», позволила избежать многих трудностей весной 2022-го. Компания не принимает на себя излишних обязательств, предлагая покупателям только готовые объекты. Такой подход позволяет минимизировать риски и для покупателей: не нужно ждать, пока дом достроится, опасаться срыва заявленных девелопером сроков. По словам Антона Кондратьева, готовое предложение, когда покупатель сразу видит конечный результат, пользуется большим спросом, чем строящееся жилье.

– Еще в 2020 году, когда началась пандемия, мы приняли решение продавать только готовые объекты, сократили объем продажи долевки. В этом меньше рисков и для нас, и для покупателей. Кроме того, человеку, когда он видит готовый объект, гораздо проще принять решение о покупке. В 2021 году мы выполнили большой объем работы: построили 10 тысяч «квадратов», ввели всю вторую очередь поселка «Горизонт». Сегодня у нас нет неисполненных обязательств перед дольщиками. И самое главное – у нас отсутствует кредитная нагрузка на этом проекте. Стратегия аккуратного ведения бизнеса, когда мы не берем на себя излишних обязательств, очень нам помогает.

«Цена будет расти»

Продажа только готовых объектов позволила «УК Система АМТ» сдержать рост цен на свои предложения. Как пояснил Антон Кондратьев, себестоимость по домам и благоустройству была зафиксирована еще в 2021 году, поэтому рост цен в «Горизонте» составил лишь 5-10%.

– Сейчас мы продолжаем строительство третьей очереди. И там картина другая: цены на различные материалы показывают разнонаправленное движение, но в целом мы видим, что себестоимость растет, поэтому реализовывать эти дома мы будем по другой цене.

Думаю, дома подорожают не только у нас. И дело не только в себестоимости строительства. В Иркутске – дефицит качественного предложения. Как только рынок ощутит его в полной мере, цена пойдет вверх и по этой причине.

«За спадом последует рост»

Текущая ситуация, по словам Антона Кондратьева, не должна останавливать девелоперов в развитии. Кризисы заканчиваются, и, если компания верит в свой проект, его качество и перспективы, имеет ресурсы – не стоит откладывать запуск.

– До конца прошлого года в Иркутске действовало ограничение по приаэродромной зоне – новые проекты не начинались, стояли на паузе. Многие отложили старт объектов после 24 февраля. А строительство – это определенный цикл: если мы сегодня не начнем заниматься проектированием, выводом нового проекта, то через год-полтора нам нечего будет предложить рынку. Дефицит качественного жилья будет нарастать. Когда мы начнем удовлетворять спрос покупателей, получим совсем другую картинку. Рынок развивается волнообразно – за спадом обязательно последует рост.

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