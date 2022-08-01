75% сибиряков одалживали деньги друзьям

Три четверти сибиряков, жителей Забайкальского края и республики Бурятия одалживали деньги друзьям, 58% занимали деньги у друзей. 81% наших земляков считают себя открытыми, дружелюбными и общительными людьми. Таковы результаты опроса* (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» к Международному дню дружбы 30 июля.

69% опрошенных считают, что друзей не должно быть много, и у них есть не более двух-трех. У четверти – от трех до 10 друзей. 3% имеют больше 10 друзей, а у 2% друзей столько, что даже трудно сосчитать их количество.

Большинство россиян высокого мнения о своих личных качествах для дружбы. 81% считают себя открытыми, дружелюбными и общительными: 50% скорее да, 31% – определенно да.

18% не считают себя открытыми, дружелюбными и общительными людьми, из них лишь 1% говорят об этом определенно.

18% опрошенных никогда не прекращали дружбу по собственной инициативе. Очень редко, один-два раза в жизни сами прекращали дружить 44%. У 28% есть несколько таких случаев, а 10% разрывали дружеские отношения по личному желанию часто.

Среди факторов, которые являются главным залогом прочной дружбы (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), жители Сибири, Забайкалья и Бурятии чаще всего называют готовность друга помочь в любой ситуации (80%), общие интересы (58%), возможность легко обсуждать любые темы (57%). Гораздо меньшее значение для дружеских отношений, по мнению опрошенных, имеют сходство вкусов в искусстве (7%) и политических взглядов (5%).

75% респондентов одалживали друзьям деньги: 51% небольшие суммы, 24% достаточно крупные.

13% не давали друзьям взаймы из-за отсутствия свободных денег. 11% заявили, что не дают в долг никому принципиально.

58% брали деньги взаймы у друзей: 47% – небольшие деньги, 11% – значительную сумму. 13% заявили, что у них нет нужды брать деньги в долг. 29% не берут взаймы принципиально.

45% опрошенных готовы попросить взаймы у друзей и родственников или дать им в долг не более 10 тысяч рублей. 21% – от 10 до 50 тысяч рублей. 15% – от 50 до 100 тысяч рублей. 3% – от 100 до 200 тысяч рублей. 2% – свыше 200 тысяч рублей. При этом 15% сообщили, что никогда не просят денег у родных и близких людей.

* Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 18-26 июля 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.