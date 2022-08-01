Новости

Банк «Открытие» стал ИТ-компанией

Банк «Открытие» получил аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ как ИТ-компания. Это позволит его сотрудникам с техническим образованием получить отсрочку от армии и другие государственные льготы, рассказали SIA.RU в банке.

«Последние два года мы делали акцент на развитии внутренней разработки. По фронтальным IT-системам доля инхаус-разработки сейчас – 70%, а по остальным системам – до 60%. В ИТ-блоке трудится более 2000 ИТ-специалистов – инженеров, аналитиков, тестировщиков, системных администраторов, архитекторов, а также специалистов по графическому, продуктовому, UI/UX и веб-дизайну, менеджеров проектов и продуктов и бизнес-аналитиков. Статус ИТ-компании позволит банку повысить привлекательность работы ИТ-специалистов за счет предоставления работникам дополнительного комфорта и государственных льгот», – сообщил член правления, глава ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.

Проекты банка «Открытие» ежегодно получают самые высокие оценки в премии сообщества ИТ-директоров России Global CIO. Эксперты конкурса подчеркивают масштабы проектов, их сложность, а также значимость для всей ИТ-отрасли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

VIII Байкальский саммит РГУД, Иркутск, 21-22 июля 2022 года
История + современность = комфортная среда. Евгения Пуляевская о реализации проектов на Цесовской набережной
«Рынок не останавливался. Перспективы – хорошие». Антон Соколов, Сбер, – о жилищном строительстве и кредитовании иркутских девелоперов
«Ситуация в строительной отрасли стабилизировалась, но не вернулась к прежнему состоянию», – глава регионального Минстроя
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании