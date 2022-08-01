Минфин не поддержал идею запрета покупки иностранных бумаг неквалифицированными инвесторами. Что дальше?

Российский Минфин не поддержал идею ЦБ запретить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные бумаги. По логике ведомства, у любого инвестора, независимо от размера портфеля и кошелька, должна быть возможность его диверсифицировать.

– Сложно что-то возразить, – подчеркивает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – Может быть, наш регулятор все-таки смягчит позицию и неквалифицированным инвесторам? оставит как минимум акции так называемых дружественных стран, самое интересное из которых Китай с его Гонконгской биржей.

Тем временем инвесторы, узнав о планах ЦБ, «побежали квалифицироваться, об этом говорят многие инвестиционные компании». По словам Максима Шеина, это неудивительно, ведь если будет реализован радикальный сценарий, чтобы получить статус «квала» (ред. – квалифицированный инвестор на языке брокеров», нужно будет завести на фондовый рынок 30 млн рублей, сейчас же достаточно просто показать оборот на 6 млн рублей.

– Стать «квалом» – это правильное решение, если вы относитесь к инвестициям серьёзно. Ведь «квалам» доступно гораздо больше число инструментов. Например, структурные продукты, Pre-IPO и другие, – резюмирует эксперт.