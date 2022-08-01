Хуснуллин прогнозирует спад спроса на жилье

По итогам 2022 года спрос на квартиры может снизиться на 20%. При большем падении спроса власти могут расширить или продлить программы льготной ипотеки, передает РБК слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Спрос на жилье в России по итогам 2022 года будет на 10–20% ниже, чем в прошлом году. Такой прогноз дал в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. Это снижение, по его словам, будет соответствовать нормальным рыночным реалиям, поэтому «ничего здесь страшного нет».

Аналитики АКРА также прогнозируют снижение спроса на жилье в России на 10–15%. При этом у крупнейших российских застройщиков продажи по итогам года могут вырасти на 5%, считают в НКР.

Если спрос будет падать сильнее, власти будут искать новые меры поддержки — продлевать льготную ипотеку на следующий год или другие предложения, говорит Хуснуллин. Такое решение было принято на совещании у президента Владимира Путина, добавил он.