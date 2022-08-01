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Депутат думы Братска, уехавший добровольцем на Донбасс, получил ранение

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Боевую группу обнаружил беспилотник, сообщает «Братская студия телевидения».

Депутату уже провели первую операцию, вторая запланирована на ближайшие дни.

«Здравствуйте, дорогие братчане. При выполнении специальной военной операции получил осколочные ранения, контузию. Сейчас прохожу лечение в военно-морском госпитале. Состояние стабильное. Какие будут приниматься дальнейшие решения, будет зависеть от военно-врачебной комиссии», – рассказал Денис Шепель.

Напомним, 24 июля стало известно, что депутат думы Братска Денис Шепель отправился добровольцем на Украину. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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