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Банк России продлил ограничения на снятие валюты до 9 марта 2023 года

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Сохраняется лимит в 10 тысяч долларов или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада, сообщили в Центробанке.

Граждане, которые с 9 марта 2022 года еще не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета.

«Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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