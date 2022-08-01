За затопленный Mercedes-Benz страховая компания выплатила более 17,5 млн рублей

За затопленный при ливне в Москве минивэн марки Mercedes-Benz V 250 D 4Matic страховая компания «Согласие» выплатила владельцу по полису каско более 17,5 млн руб. Водитель оставил машину на парковке, и спустя некоторое время начался сильный дождь. Вода быстро заполнила салон автомобиля и моторный отсек, повредился двигатель, электроника, и микроавтобус не подлежал восстановлению.

Само транспортное средство, 2020 года выпуска, было застраховано на 6,5 млн руб. А страховая сумма дополнительного оборудования – 12 млн руб.: салон минивэна был переделан под домашний кинотеатр, с дорогостоящими экраном и аудиосистемой. После затопления всё имущество было утрачено.

«При наводнениях, которые происходят в результате ливней, повреждения транспортных средств часто становятся тотальными: страдает электропроводка, электроника, коробка передач, нередко – двигатель внутреннего сгорания. Автомобиль при таких инцидентах, как правило, не подлежит ремонту. Страховые возмещения автовладельцам выплачиваются только по каско, при условии, что приобретенный полис покрывает риск стихийных бедствий. По ОСАГО стихийные бедствия не являются страховым случаем, и страховые выплаты при таких происшествиях по ОСАГО не производятся», – сообщил начальник управления урегулирования убытков каско страховой компании «Согласие» Андрей Колеватов.

Как уточнил представитель компании, средняя сумма страховых возмещений при затоплениях транспортных средств составляет 420 тыс. руб., что существенно больше средней компенсации за автомобили, которые повредились градом: на их ремонт в среднем тратится 128 тыс. руб.