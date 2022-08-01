Недоступное жильё: cтоимость недвижимости выросла на 50%, а доходы – на 5%

За два года стоимость жилья в российских регионах выросла в полтора раза, а заработная плата – на 5%. Ни в одном городе рост заработной платы не позволил компенсировать повышение цен на жилье, говорится в исследовании ЦИАН (результаты есть у SIA.RU), посвященное доступности жилья.

Самый большой разрыв – в Краснодаре, где за два года недвижимость подорожала рекордными темпами: +73%, а заработная плата выросла в среднем на 6,2%. Недвижимость Краснодарского края пользуется высоким спросом в последние годы, в том числе за счет покупателей из других регионов, для местных жителей приобретение недвижимости стало малодоступным.

В Москве заработная плата увеличилась на 13%, а стоимость вторичной недвижимости – на 30%. В Санкт-Петербурге зарабатывать стали больше на 3%, жилье оказалось дороже на 56%.

В Иркутске жилье подорожало на 46%, а зарплата – на 8%. По показателю доступности регион находится на 24-м месте.

В целом, совокупный доход семьи в месяц в российских регионах вырос за два года на 4,4 тыс. рублей, а стоимость квартиры – на 1,64 млн рублей.

– Коэффициент доступности жилья достиг 4,5 года, что, согласно международной классификации, «серьезно осложняет» покупку жилья. В 2020 году КДЖ составлял 3,2 («жилье не совсем доступно»), – резюмируют эксперты ЦИАН.

Стоимость недвижимости Заработная плата Разница в динамике 2020 2022 Динамика средней стоимости кв. м 2020 2022 Динамика предлагаемой заработной платы Краснодар 68,9 118,9 73% 50,7 53,8 6,20% 66% Омск 50,5 84,8 68% 48,6 50,2 3,30% 65% Рязань 50,2 78,2 56% 46,6 45,2 -3,00% 59% Самара 62,1 101,4 63% 44,5 46,8 5,10% 58% Барнаул 53,5 88,8 66% 38,9 42,2 8,50% 58% Пенза 51,9 79,9 54% 43,7 42,9 -1,80% 56% Липецк 48,4 74,6 54% 43,2 42,7 -1,10% 55% Кемерово 51,7 84,5 63% 40 43,4 8,40% 55% Астрахань 45 68,1 51% 43,4 42,8 -1,50% 53% Киров 47,6 71,2 50% 41,3 40 -3,20% 53% Томск 63,6 97,1 53% 46,9 47,5 1,30% 51% Воронеж 54,2 86,4 59% 43,2 46,7 8,10% 51% Казань 85,3 140 64% 45,6 51,5 13,00% 51% Волгоград 51,9 78,2 51% 45,3 46 1,60% 49% Ростов-на-Дону 64,6 101,1 57% 45,7 49,3 7,80% 49% Ульяновск 47,2 71 50% 43,1 43,9 1,80% 49% Нижний Новгород 74,8 115,8 55% 44,3 47,4 7,10% 48% Саратов 48,2 72,8 51% 43,8 45,6 4,10% 47% Ярославль 55,2 83 50% 42 44,6 6,00% 44% Челябинск 42,4 63,6 50% 44,5 47,8 7,50% 43% Красноярск 65,7 96 46% 52,8 54,9 4,10% 42% Новосибирск 74,1 107,8 45% 50,8 53,3 4,90% 41% Тюмень 68,9 100,1 45% 50,9 54,3 6,70% 39% Иркутск 73,2 106,7 46% 53,6 57,9 8,10% 38% Оренбург 45,9 65,4 42% 43,5 47,8 9,90% 33% Уфа 72,6 98,7 36% 49,9 52 4,20% 32% Ижевск 55 72,5 32% 41,6 42,2 1,50% 30% Хабаровск 88 116,4 32% 57,4 59,3 3,40% 29% Екатеринбург 75 101,3 35% 51,1 54,8 7,20% 28% Пермь 61,2 81,8 34% 44,4 47,2 6,40% 27% Владивосток 129,4 162,9 26% 54,3 59,9 10,30% 16% Регионы 62,1 92,5 49% 46,3 48,5 5% 46% Москва 238,2 310,2 30% 97,9 110,3 13% 17% Санкт-Петербург 133,8 208,1 56% 74,3 76,8 3% 53% Регионы + столицы 69,6 102,6 47% 48,7 51,2 5% 42%

В расчет рейтингов вошли данные hh.ru по средним предлагаемым зарплатам “на руки”. Показатель по предлагаемым зарплатам чуть ниже реальных заработных плат (с учетом премий и вакансий без указания заработной платы). Поэтому для того, чтобы оценить совокупные доходы жителей Москвы и Санкт-Петербурга, были приведены реальные заработные платы (из Банка заработных плат hh.ru), а не средние значения по предлагаемым зарплатам в открытых вакансиях. В выборку вошли 34 крупных российских города.

Согласно Федеральной программе «Жилище», коэффициент доступности жилья (КДЖ) рассчитывается, как количество лет, которое необходимо семье из двух работающих человек, чтобы накопить на квартиру средней площадью 54 кв. м на вторичном рынке, при условии сбережения всех своих доходов. То есть КДЖ учитывает стоимость жилья без затрат на повседневные нужды. Для расчета КДЖ Циан рассчитал среднюю стоимость квартиры площадью 54 кв. м по крупным городам на вторичном рынке.