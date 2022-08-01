В Бурдаковке построят первый в России типовой микрорайон комплексной деревянной застройки

Первый в России масштабный проект комплексного деревянного домостроения будет реализован в деревне Бурдаковке Иркутского района. Микрорайон появится на федеральных земельных участках от ДОМ.РФ. Победившая в аукционе на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) компания «Стройэконом» из Иркутска построит здесь более 32,7 тыс. кв. м малоэтажного жилья.

– Индивидуальное жилищное строительство сегодня – это больше половины всего объема жилья, вводимого в Иркутской области. И по результатам соцопросов мы видим, что жить в собственном доме хочет значительная часть населения. При этом предпочтение стоит отдавать современным, благоустроенным поселкам с развитой инфраструктурой. Во многом достижению этой цели способствуют продуктивные рабочие отношения, которые сложились между Иркутской областью и ДОМ.РФ, – подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Проект должен быть реализован в течение восьми лет, а общая площадь застройки составит 21,7 га. В поселке инвестор разместит не менее 12 типов индивидуальных домов и не менее трех – блокированной застройки, победивших во всероссийском открытом конкурсе, проведенном ДОМ.РФ в 2021 году, по итогам которого на сайте Минстроя России создан реестр проектов.

Кроме того, предусмотрено благоустройство и озеленение территории, создание общественных зон, спортивных и детских площадок.

– Проект деревянного домостроения в Иркутске важен сразу по нескольким причинам. Это не только новый этап развития индивидуального жилищного строительства, которое пользуется повышенным спросом у людей, но и поддержка отечественного лесопромышленного комплекса. Кроме того, жильё будет строиться на неиспользуемых федеральных участках. С помощью аукционов ДОМ.РФ такие территории обретают новую жизнь, превращаясь в микрорайоны, в которых будут созданы все необходимые для комфортного проживания людей условия, – отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Ранее ДОМ.РФ сформировал список из 12 пилотных проектов комплексного деревянного домостроения в восьми регионах общей площадью 1,54 тысячи га, на которых планируется построить 2,3 млн кв. м. Застройка в этих посёлках будет вестись с использованием проектов из реестра Минстроя России, с применением Стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ.

Посёлок в Бурдаковке – первый масштабный проект из пилотных, реализуемый на участках, переданных инвестору Институтом развития.

Справочно:

Конкурс типовых проектов ИЖС был запущен Фондом ДОМ.РФ по поручению Заместителя Председателя Правительства России Виктории Абрамченко 1 июля 2021 года. Итоги были подведены 23 сентября: из 122 заявок, поданных на конкурс, отобрано 40 лучших. Проекты-победители включены в общедоступный реестр типовых проектов Минстроя России. Помимо этого, Единый институт развития запустил портал строим.дом.рф, с помощью которого можно подобрать проект ИЖС, связаться с подрядчиком и банком. Сейчас на платформе представлены 373 проекта индивидуальных жилых домов, размещены данные о 72 проверенных подрядчиках со всей России, а также собрана базовая аналитика о возведении частного дома в разрезе регионов. Её услугами уже воспользовались более 30 тысяч человек.