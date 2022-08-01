Жителям Усть-Кута показали Иркутский завод полимеров

Для жителей Усть-Кута провели экскурсию на Иркутский завод полимеров. Участникам показали территорию предприятия, оборудование будущего производства и ознакомили с ходом строительных работ.

Гостям рассказали, что при строительстве Иркутского завода полимеров используются передовые технологии, отвечающие международным и российским экологическим требованиям. В ходе эксплуатации будет осуществляться постоянный мониторинг воды, почвы, атмосферного воздуха. Общая площадь территории завода 200 га.

Особый интерес у участников экскурсии вызвали вопросы экологии, сохранения биоразнообразия и экосистем.

На этапе эксплуатации завода загрязняющие вещества не превысят максимальные значения, установленные допустимыми нормами. На производственное площадке персонал будет работать без средств защиты органов дыхания, никакой опасности для сотрудников завода и жителей города нет.

На заводе предусмотрен замкнутый водооборот. Вода для охлаждения оборудования будет использована из водооборотной системы. Все сточные воды пройдут многоступенчатую очистку и обеззараживание на очистных сооружениях, после чего вернутся в водооборотный цикл для использования в производстве. В системе водоснабжения будут задействованы 5 водных накопителей. Использование атмосферных осадков предупредит сбросы ливневых стоков в водоем и одновременно снизит объем забора воды из реки Лены, который будет проходить по остаточному принципу.

Специалисты также отметили, что вопросам сохранения биоразнообразия уделяется большое внимание. Летом 2021 года в реку Лену выпустили 400 тыс. шт. молоди хариуса. В этом году – 50 тыс. После окончания строительства планируется выпуск еще 21 тыс. шт. молоди рыбы. На стадии эксплуатации завода ежегодный выпуск составит порядка 121 тыс. шт. мальков.

Важным аспектом сохранения реки является и сохранность лесов в ее долине. Ежегодно сотрудники завода принимают участие в городских экологических акциях по посадке деревьев. В этом году было высажено 50 саженцев рябины в парке «Семейный» у спорткомплекса «Водник».

– Такое мощное производство действительно имеет глобальное значение для нашего города и района. Мне, как местному жителю, который проживает тут уже 40 лет, особенно важны вопросы экологии. Увидев все своими глазами, становится понятно, что завод отвечает всем нормам безопасности. Важно также было увидеть и условия проживания, ведь на площадку приходят работать наши дети, – поделилась участница экскурсии.

Участникам показали и вахтовый поселок строителей, где проживает персонал завода. В распоряжении рабочих спальная зона, кухня, столовая, медицинский кабинет, прачечная и спортивный зал, где все желающие могут поиграть в настольный теннис. Также на территории поселка обустроена спортивная площадка для игр в футбол, волейбол и установлены тренажеры. В ближайшее время планируется строительство крытого тренажерного зала.

Члены экскурсии отметили комфортные условия для работы и жизни сотрудников.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 2 гелиевых завода и Иркутский завод полимеров. Производственная мощность завода составит 650 тыс. т товарной продукции в год.