Как запрет на выписки из ЕГРН отразится на безопасности сделок с недвижимостью?

С 1 марта 2023 года нельзя будет получить выписку из ЕГРН с личными данными собственников недвижимости без их согласия. Эксперт рынка недвижимости Москвы Валерий Летенков рассказал о последствиях этого нововведения.

Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы»:

– По нашему мнению, на схеме проведения сделок это никак не отразится, так как сама операция останется такой же. Определённое усложнение будет в процессе подготовки к сделке. Скорее всего, срок подготовки вырастет и потребует участия продавца. Сейчас, например, бо́льшую часть хлопот на себя брал профессионал рынка. Одним из вариантов, который станет распространён, возможно, станет подписание нотариальной доверенности на сбор документов.

Если говорить об изменениях, то по новым правилам за счёт продавца придётся выписывать доверенность на сбор документов, за счёт продавца придётся получать эти документы. Как-никак, но это тоже будут расходы. Приступать к продаже квартиры без документов нельзя, так как на слово сейчас ни покупатель, ни продавец не верят.

Таким образом, за счёт появление расходов со стороны продавца ещё на моменте подготовки к сделке это будет, с одной стороны, хорошим фактором, а с другой – отрицательным. Если говорить про положительную сторону вопроса, то продавцы из-за расходов будут более серьёзно относиться к сделке. Отрицательная сторона вопроса связана с тем, что у многих продавцов даже на доверенность нет средств.

Скорее всего, нововведение приведёт к росту затрат. Если третья сторона будет подключаться к финансированию первых шагов по сделке, то это, скорее всего, будет за счёт различных форм договоров. В связи с этим продавец будет уже не в таких комфортных условиях, как сейчас.

В целом если говорить о том, куда это может всё привести, то вполне реальным сценарием будет сертификация риэлторов и запрет на самостоятельное проведение сделок частным лицам. Сейчас такая система уже работает на западе. В этом случае собственник теряет около 5—6% от стоимости своего объекта в пользу профессионалов рынка.

Теневой рынок предоставления подобных услуг работает и он очень удобен. Сейчас этот рынок позволяет получить информацию об объекте быстро и дешёво. Если он исчезнет, то это получение документов станет дорогим и долгим. При этом если выписка из ЕГРН будет с водяным знаком, то это будет шагом к запрету самостоятельных продаж сделок, а если сегмент купли-продажи останется с простыми бумажками, то может пострадать безопасность сделок.