Если не доллар, то что?

Все больше банков и инвестиционных компаний в России ограничивают хранение операции с валютой. Центральный банк России из-за санкций настоятельно рекомендует финансовым организациям сокращать позиции в валюте, пока их никто не заморозил. По мнению эксперта БКС Мир инвестиций Максима Шеина, у российских инвесторов есть варианты, чтобы продолжить инвестировать не только в рублях. К примеру, можно рассмотреть гонконгский доллар и китайский юань.

– Гонконгский доллар привязан к американскому и колеблется к нему в пределах плюс – 0-6%. Жёсткая привязка валюты обеспечена резервами Гонконга – седьмыми по размеру в мире. Курс держится уже 40 лет, то есть фактически нет никакой разницы, какие доллары вы держите – американские или гонконгские, но во втором случае нет риска заморозки активов и комиссию за хранение с вас не возьмут, – поясняет эксперт БКС.

Что касается китайского юаня, Максим Шеин отмечает, что это пятая резервная валюта в мире, третья по ликвидности на Московской бирже.

Это ликвидность постоянно растёт. На длинном горизонте юань, скорее всего, будет дорожать к рублю. Большинство аналитиков так считают. И я в этом также уверен. При этом против доллара юань исторически торгуется в довольно узком диапазоне +- 7%, – сообщил эксперт.

Кроме того, всё больше банков предлагают вклады в юанях, доходность по ним находится в пределах 1,4-2,0%. Также можно купить бондов российских компаний. Например, на прошлой неделе Русал разместил облигации в юанях, за ним последуют другие эмитенты, уверен эксперт. Ориентир по доходности 3%. В качестве альтернативы эксперт рекомендует рассмотреть акции экспортёров, которые получаю валютную выручку и выигрывают от ослабления рубля. Их потенциал роста составляет от 65 до 235%.