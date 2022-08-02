ВТБ заявил о смене руководства Департамента брокерского обслуживания

Банк ВТБ объявляет об изменениях в команде Департамента брокерского обслуживания. Владимир Потапов, возглавлявший Департамент, покинул группу ВТБ. Руководителем этого направления назначен Андрей Яцков.

ВТБ занимает ведущие позиции на рынке розничного брокерского бизнеса. Профессионализм и большой опыт работы с инвестициями позволяет предлагать розничным инвесторам высокий уровень сервиса, в том числе в цифровом формате. С нами почти 2,34 млн клиентов. Клиентам ВТБ доступно около 4 тыс. инвестиционных инструментов в российских рублях и валюте дружественных стран, торгующихся на Мосбирже.