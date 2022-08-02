Новости

ВТБ заявил о смене руководства Департамента брокерского обслуживания

Банк ВТБ объявляет об изменениях в команде Департамента брокерского обслуживания. Владимир Потапов, возглавлявший Департамент, покинул группу ВТБ. Руководителем этого направления назначен Андрей Яцков.
 
ВТБ занимает ведущие позиции на рынке розничного брокерского бизнеса. Профессионализм и большой опыт работы с инвестициями позволяет предлагать розничным инвесторам высокий уровень сервиса, в том числе в цифровом формате. С нами почти 2,34 млн клиентов. Клиентам ВТБ доступно около 4 тыс. инвестиционных инструментов в российских рублях и валюте дружественных стран, торгующихся на Мосбирже.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

VIII Байкальский саммит РГУД, Иркутск, 21-22 июля 2022 года
«Загород пойдет в рост». Антон Кондратьев, «Горизонт», – о перспективах рынка
История + современность = комфортная среда. Евгения Пуляевская о реализации проектов на Цесовской набережной
«Рынок не останавливался. Перспективы – хорошие». Антон Соколов, Сбер, – о жилищном строительстве и кредитовании иркутских девелоперов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании