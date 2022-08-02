Банк «Открытие» объявил о начале регистрации на конференцию Agile Open Talks

Банк «Открытие» объявляет о старте регистрации на конференцию Agile Open Talks — открытый разговор топ-менеджмента Enterprise организаций, агентов изменений и представителей команд.

Agile Open Talks состоится в четверг 4 августа с 14:00 до 19:00.

Зарегистрироваться на онлайн-версию конференции можно на сайте мероприятия.

Дискуссия будет посвящена «взращиванию» культуры Agile, участники представят кейсы с применением agile-подходов.

Спикерами конференции выступят заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Дмитрий Огуряев, директор Центра бизнес-трансформации банка «Открытие» Александр Орлов, руководитель Центра Agile практик Газпромбанка Сергей Слепакуров, руководитель проектного офиса банка «Открытие» Елена Седова, Agile-Coach РТ Лабс Андрей Гирин, лидер центра компетенции гибких практик ОТП Банка Игорь Новосельцев, Agile-Coach и Партнёр ScrumTrek Артемий Анцупов, лидер трайба Транзакционный бизнес банка «Открытие» Светлана Смирнова, Head of Agile S7 Group Игорь Филипьев, руководитель направления «Эффективные команды» Диасофт Денис Тимощук и др.

Подробнее о мероприятии agileopentalks.ru