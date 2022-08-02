Новости

Банк «Открытие» объявил о начале регистрации на конференцию Agile Open Talks

Банк «Открытие» объявляет о старте регистрации на конференцию Agile Open Talks — открытый разговор топ-менеджмента Enterprise организаций, агентов изменений и представителей команд.

Agile Open Talks состоится в четверг 4 августа с 14:00 до 19:00.

Зарегистрироваться на онлайн-версию конференции можно на сайте мероприятия.

Дискуссия будет посвящена «взращиванию» культуры Agile, участники представят кейсы с применением agile-подходов.

Читайте также:

VIII Байкальский саммит РГУД пройдет в Иркутске 21-22 июля 2022 года
13 июля 2022
ВТБ проведет вебинар по импортозамещению
21 июня 2022

Спикерами конференции выступят заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Дмитрий Огуряев, директор Центра бизнес-трансформации банка «Открытие» Александр Орлов, руководитель Центра Agile практик Газпромбанка Сергей Слепакуров, руководитель проектного офиса банка «Открытие» Елена Седова, Agile-Coach РТ Лабс Андрей Гирин, лидер центра компетенции гибких практик ОТП Банка Игорь Новосельцев, Agile-Coach и Партнёр ScrumTrek Артемий Анцупов, лидер трайба Транзакционный бизнес банка «Открытие» Светлана Смирнова, Head of Agile S7 Group Игорь Филипьев, руководитель направления «Эффективные команды» Диасофт Денис Тимощук и др.

Подробнее о мероприятии agileopentalks.ru


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Мероприятия, конференции, семинары":
Все материалы сюжета (194)


Реклама на сайте

VIII Байкальский саммит РГУД, Иркутск, 21-22 июля 2022 года
«Загород пойдет в рост». Антон Кондратьев, «Горизонт», – о перспективах рынка
История + современность = комфортная среда. Евгения Пуляевская о реализации проектов на Цесовской набережной
«Рынок не останавливался. Перспективы – хорошие». Антон Соколов, Сбер, – о жилищном строительстве и кредитовании иркутских девелоперов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании