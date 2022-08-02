Газпромбанк запустил рекламную кампанию с Павлом Волей по кредиту на авто или на любые цели под залог

Газпромбанк представляет рекламную кампанию с участием юмориста, одного из родоначальников Stand-Up в России Павла Воли.

В новых рекламных материалах шоумен продвигает кредит под залог или на покупку автомобиля в Газпромбанке по ставке от 4,9% годовых.

Оформить данный кредит можно на покупку нового или подержанного автомобиля, мототехники, электромобиля. При этом первоначальный взнос и оформление полиса КАСКО для получения кредита не требуется. Стоит отметить, что при сумме кредита до 3 млн рублей нужен только паспорт. Кредит под залог собственного автомобиля можно взять абсолютно на любые цели.

Новая рекламная кампания по продвижению кредита на авто и другие цели с участием Павла Воли будет транслироваться в течение всего августа 2022 года в диджитал-каналах.

Узнать подробнее о кредитах на покупку автомобиля, а также подать заявку на кредит можно на сайте Газпромбанка.