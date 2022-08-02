Где в Сибири пенсионеры чаще готовы продолжать работу?

За последний месяц на сайте hh.ru зафиксировано порядка 84 тысяч резюме соискателей предпенсионного и пенсионного возраста (мужчины от 58 лет и женщины от 53 лет) по всей России, и это 2,7% от общего числа активных соискателей в стране. Аналитики hh.ru выяснили, в каких регионах Сибирского ФО соискатели этой категории чаще готовы продолжать свою трудовую деятельность, а также – какая работа их интересует и на какие льготы они могут рассчитывать.

Активней других на рынке труда Сибири возрастные соискатели из Омской и Новосибирской областей – они размести по 2,4% резюме от всего объема резюме в регионе. А самые активные в стране в поиске работы предпенсионеры и пенсионеры из Ленинградских и Московских областей (4% и 3,9%, соответственно).

Менее других в Сибирском ФО заинтересованы в работе соискатели старшего возраста из Алтайского края и Иркутской области – на них приходится по 2,2% резюме в регионе. В разрезе всей страны наименьшая доля таких соискателей зафиксирована в Архангельской области и Республике Тыва (по 1,4%).

Как правило, мужчины в возрасте 58+ чаще всего ищут работу в качестве водителей (11% резюме), охранниками (5%), сервисными инженерами (5%), слесарями (3%), энергетиками (3%). Интересно, что 2% мужчин пенсионного возраста также рассматривают работу в качестве менеджера по продажам, еще по 2% хотят стать прорабами, инженерами по охране труда и курьерами. 1% зрелых соискателей-мужчин старшего возраста ищут работу программистами и разработчиками. В свою очередь женщины предпенсионного возраста (53+), как правило, ищут работу в бухгалтерии (15% резюме), хотят работать администраторами (7%), продавцами или кассирами (5%). Также женщин предпенсионного возраста интересует работа в сфере образования (4%). 3% хотят стать операторами баз данных, 2% комплектовщиками, 2% финансовыми менеджерами и 1% курьерами.

В среднем женщины старшего возраста запрашивают в Иркутской области зарплату 30 тысяч рублей, мужчины – 40 тысяч рублей. При этом, кроме зарплаты работники предпенсионного возраста могут претендовать и на дополнительные льготы от государства и работодателя.

Статус предпенсионера: как подтвердить право на льготы

Предпенсионеры — это те, кому осталось до пенсии пять лет или меньше. Вернее, до права на страховую пенсию по возрасту. С учётом постепенного повышения возраста нетрудоспособности в 2022 году предпенсионерами считаются мужчины, которым осталось пять или менее лет до 63, и женщины, которым осталось пять или менее лет до 58. Ряд категорий работников имеет право выйти на пенсию досрочно. Это те, кто работал в опасных и вредных условиях труда, и те, у кого есть право на раннюю пенсию по выслуге лет. В этом случае следует обратиться в Пенсионный фонд, чтобы определить дату получения статуса предпенсионера. У ведомства есть вся информация о льготном стаже граждан. Предпенсионерами также называют тех, кто получил право на льготы до пенсионной реформы. Из-за повышения возраста им придётся дорабатывать. Но на некоторые льготы они уже могут рассчитывать.

Какие льготы положены предпенсионерам

В российском законодательстве для предпенсионеров установлено много льгот. За их предоставлением надо обращаться в соответствующую организацию или учреждение. Ряд льгот положены по достижении возрастного пенсионного статуса: освобождение от части налогов, вычет за земельный участок, обязательная доля в наследстве, алименты от родственников. Женщины получают это право в 55 лет, мужчины в 60. Остальные льготы становятся доступны за пять лет до назначения страховой пенсии по возрасту.

На работе

Предпенсионеру положено два оплачиваемых выходных в год для прохождения диспансеризации. Уволить сотрудника-предпенсионера или отказать ему в приёме на работу из-за возраста нельзя. За такую дискриминацию работодателя привлекут к административной и уголовной ответственности. Также нельзя переоформлять трудовой договор с работником на срочный только из-за того, что он достиг предпенсионного возраста.

В налоговой

Предпенсионеры освобождаются от земельного и имущественного налога. Но не за всё имущество, а только за то, что входит в этот список: квартира (комната, часть квартиры), жилой дом (часть дома), творческая мастерская, хозпостройка до 50 кв. м, гараж (машино-место), шесть соток земли. Освобождается от налога только один объект каждого вида имущества. Например, если у предпенсионера две квартиры и гараж, воспользоваться льготой можно в отношении гаража и одной квартиры (за вторую необходимо уплачивать налог).

В службе занятости

Безработному предпенсионеру будут выплачивать максимальное пособие по безработице в течение года. Если у него большой стаж, то и дольше. За два года до пенсии в случаях, предусмотренных законодательством, можно досрочно выйти на пенсию. Для досрочного выхода на пенсию предпенсионеру необходимо состоять на учёте в Центре занятости населения. А ещё предпенсионер может бесплатно пройти курсы повышения квалификации или переподготовки в рамках нацпроекта «Демография».

В местной соцзащите

Некоторые регионы предоставляют пенсионерам дополнительные льготы: по оплате услуг ЖКХ и капремонта, по проезду в общественном транспорте и так далее.

Прочие

Если предпенсионер стал нетрудоспособным и нуждается в помощи, он может получать алименты от других членов семьи (братьев и сестёр, детей, внуков, пасынков и падчериц, а также бывшего супруга). Также он имеет право на обязательную долю в наследстве независимо от завещания. Для реализации этих льгот придётся, в зависимости от ситуации, обратиться к нотариусу или в суд.

Как подтвердить статус

Доказать, что вы — предпенсионер, несложно. Закажите справку в личном кабинете на «Госуслугах» или на портале Пенсионного фонда (вход по «учётке» «Госуслуг»). Документ оформят бесплатно, как правило, в тот же день. Можно обратиться в ближайший МФЦ, если вам так удобнее. Неважно, электронная или бумажная справка у вас будет, обе имеют юридическое значение. Важно другое: при заказе документа надо сообщить, куда он будет предоставляться — работодателю, в службу занятости или ИФНС. Можно оформить сразу несколько справок.Работода тель может и сам получить подтверждение, что его сотрудник — предпенсионер. Для этого ему надо с согласия работника отправить в ПФР специальный «Запрос сведений об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста».