Запишитесь на ювелирную инвест-вечеринку от SHENE ювелир и Mousson Atelier!

Как сохранить финансовые средства? – в нынешних экономических условиях для людей с высоким достатком это вовсе не праздный вопрос. Эксперты говорят, что привычные инвестиционные инструменты – акции, облигации, банковские вклады, покупка недвижимости – порой теряют былую привлекательность, и предлагают альтернативные варианты. Например, инвестиции в драгоценные камни. Коммерческий директор SHENE ювелир Татьяна Писарева рассказала читателям Газеты Дело, какие камни можно рассматривать как инвестиционно привлекательные, какие российские ювелирные компании «импортозаместили» именитые западные бренды, и как ювелирный салон помогает иркутянам сделать правильные вложения в драгоценности.

Всегда в цене

– На фоне происходящих сейчас событий, драгоценные металлы и камни остаются одним из самых доступных и понятных методов сбережения накоплений, причём даже само государство в этом смысле идёт навстречу частным лицам, отменив НДС на продажу золота, – отметила Татьяна.

Кроме этого, основные драгоценные камни: алмазы, изумруды, сапфиры и рубины всегда имеют ценность, так как их запасы в природе не безграничны. Поэтому они стабильно дорожают уже сейчас: например, за 2021 год, по данным прейскуранта Rapaport, бриллианты в среднем подорожали на 30%, а цены на бирманские рубины и колумбийские изумруды выросли на 100%. С начала 2022 года цены на бриллианты разной массы выросли на 7-13% и будут расти дальше.

– При этом сейчас даже полудрагоценный натуральный камень в крупной каратуре – тоже большая редкость, потому что наша планета ничего подобного больше не «производит», – уточнила Татьяна.

Кстати, инвестиционными считаются камни свыше 5-и карат, стоимость которых стартует от 500 тысяч рублей. Цена также варьируется в зависимости от происхождения камня, его качества. Например, изумруды из Замбии и Колумбии при одинаковой каратности и даже форме огранки могут отличаться в цене в среднем в два-три раза, потому что колумбийский изумруд – это эталонный яркий зелёный цвет, который сильно отличается от цвета камней из Замбии.

Выгоднее мировых брендов

Инвестиционная привлекательность драгоценных камней стала для SHENE ювелир поводом организовать со своими российскими партнёрами несколько мероприятий инвестиционной направленности, подкрепляя эту историю высокохудожественными украшениями и произведениями ювелирного искусства.

Причём, как особо отметила Татьяна, сейчас предложения отечественных производителей ювелирных изделий, которые работают в высоком люксе, практически не отличаются от изделий именитых зарубежных брендов, а по качеству и технологическим решениям порой даже превосходят их, потому что только так можно победить конкуренцию на мировом рынке.

– Мы больше 12 лет сотрудничали с такими брендами как Gucci, MIKIMOTO, которые и сейчас готовы поставлять нам свою продукцию, но, к сожалению, ввоз в Россию ювелирных изделий полностью запрещён. Поэтому мы хотим предложить своим клиентам варианты, которые могут стать достойной заменой мировых брендов. Во всяком случае, в ценовой составляющей они представляют гораздо больший интерес, потому что все предметы из драгоценных металлов и камней, добытых в России, и здесь же изготовленные, однозначно дешевле, чем привезённые из-за рубежа. А значит вкладывать в них средства – выгоднее с инвестиционной точки зрения, – уверена Татьяна.

Просто так не купишь

Так, SHENE ювелир уже провёл для своих топовых клиентов мероприятие с российской компаний ALROSA, занимающей лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Как рассказала Татьяна, с недавних пор компания занимается не только разработкой месторождений, добычей и обработкой драгоценных камней, но и открыла ювелирное производство, что, безусловно, представляет большой интерес для потребителя, потому что в этом случае человек может купить совершенно уникальную вещь и по материалу, и по обработке, и по художественной ценности.

– Но наша цель – предложить своим покупателям встречи с разными ювелирными компаниями, которые отвечают разным потребительским вкусам и предпочтениям, и в августе запланировали мероприятие ещё с одним российским брендом – Mousson Atelier, – рассказала Татьяна.

Кстати, в отличие от ALROSA, которая занимается только бриллиантами, Mousson Atelier представляет полный спектр драгоценных и полудрагоценных цветных камней, которых точно нет в обычных ювелирных магазинах. У компании налажены прямые контакты с добывающими предприятиями во всем мире, её баеры проводят очень тщательный отбор камней, покупая только лоты топ-качества, потому что от этого зависит репутация компании.

– На мероприятии мы покажем не только украшения, но и камни, потому что люди часто интересуются покупкой именно камней. Это будут аквамарины, морганиты, мандариновые гранаты, танзаниты, и, конечно, классика: изумруды, сапфиры, рубины – но в таких размерах и в таком цветовом качестве, которые просто так купить нельзя. Это аукционные камни очень высокого качества и характеристик, которые реально станут инвестициями в будущее, – раскрыла некоторые детали Татьяна.

Представлять коллекцию будет Мария Краснова – один из собственников компании Mousson Atelier.

Мероприятие рассчитано на 30-40 человек. Записаться на него нужно заранее по телефону 8-914-895-33-77. Можно прийти на индивидуальную встречу, но также заранее назначив дату и время. На знакомство с новой коллекцией Mousson Atelier в Иркутске запланировано три дня – с 19 по 21 августа.

С учётом того, что рынок сейчас переполнен различными предложениями синтетики, камней низкого качества, приобрести хорошего качества сырьё достаточно большая проблема. Поэтому на мероприятиях SHENE ювелир всегда присутствуют геммологи, которые подробно объясняют покупателям тонкости выбора камней. Ведь человеку, который, к примеру, слышал про модный камень параиба (редкая разновидность турмалина, по стоимости превышающий бриллианты), трудно разобраться, почему в ювелирном салоне он стоит миллионы, но при этом на маркетплейсе его можно купить в сотни раз дешевле.