Цены на жилье могут существенно вырасти к концу года – эксперт

Сейчас цены стагнируют, а на вторичку падают.

В июле одобряемость по ипотеке в России достигла рекордных значений за последние три года — 85%, рассказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Последний раз пик отмечался в ноябре 2021 года, когда банки утверждали 83,5% заявок, добавила она.

«Ликвидные объекты на первичном и вторичном рынках могут начать расти в цене осенью, когда начнется деловой сезон: на них будет сконцентрирован спрос со стороны частных инвесторов. Такие квартиры могут подорожать на 5–7% до конца года», — полагает Татьяна Решетникова.

Качественные жилые комплексы востребованы среди покупателей даже на низком рынке, поэтому цены будут расти — к осени они могут увеличиться на 3–5%, считают в Level Group. По итогам года, согласно прогнозу коммерческого директора ГК «Основа» Игоря Сибренкова, цены на первичное жилье вырастут на 10–12%.