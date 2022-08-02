Названы факторы, которые дадут доллару сил для нового рывка

Рост доллара обусловлен в числе прочих причин окончанием июльского налогового периода, рассказал агентству «Прайм» начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

«По итогам минувшей недели доллар укрепился к рублю на 7,6%, по итогам июля валюта США укрепилась на 19,8%, прервав четырехмесячную серию снижения», — напомнил эксперт.

На прошлой неделе завершился июльский налоговый период, это первый фактор, благодаря которому доллар перешел к укреплению. Также видны признаки увеличения объемов параллельного импорта, которые сильнее давят на рубль после упрощения процедур декларирования для импортеров, а также обнуления некоторых пошлин в рамках ЕАЭС.

«Ожидания того, что в скором времени будет объявлено новое бюджетное правило, которое не пустит рубль ниже 50 за единицу валюты США и будет способствовать возвращению курса в среднесрочной перспективе к уровням выше 70 за доллар, продолжало оказывать давление на российскую валюту», — назвал третий фактор Шульгин.

Новость о том, что Мосбиржа с 8 августа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран, также оказывала давление на рубль.

На этой неделе для среднесрочных перспектив ослабления рубля важно будет завершить пятницу выше 60 рублей за доллар. Однако маловероятно, что неделю удастся закрыть уверенно выше 65 рублей за доллар, прогнозирует аналитик.