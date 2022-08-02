Покупать билеты зарубежных авиакомпаний при росте доллара выгоднее до среды – «Авиасейлс»

Дополнительно сэкономит бюджет и покупка с вылетом в летний период за 15-25 дней до поездки с включенным багажом, рассказали РИА Новости в сервисе по поиску и покупке авиабилетов Aviasales.

«Единственное исключение — периоды, когда курс доллара резко растет. В такие недели выгоднее покупать билеты иностранных авиакомпаний до ночи со вторника на среду. В эту ночь курсы валют в международных системах бронирований (GDS) пересчитываются по курсу ЦБ РФ на вторник. Курс влияет на цену билетов на протяжении всей последующей недели», — сказали эксперты.

Они также отметили, что оптимальное время для покупки билета меняется в зависимости от сезона. Билеты по России с вылетом летом выгоднее брать за 15-25 дней до поездки. С вылетом осенью — за 30-60 дней. Зимой и весной — за 2-3 месяца — оптимально.