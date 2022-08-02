Число подставных интернет-аптек выросло в два раза в 2022 году

Если за первое полугодие 2021 года зафиксировано лишь 14 подобных ресурсов, то с начала 2022 года — уже 32, сообщил «Известиям» руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы компаний Т1 Александр Новиков.

«Схемы, которые применяют мошенники, могут различаться, но чаще всего они выводят свои ресурсы в топ выдачи через рекламу в поисковых системах. В итоге пользователи видят ссылки на эти ресурсы раньше, чем ссылки на подлинные сайты аптек. Мошенники могут копировать код и интерфейс официальных сетей или создавать свои сайты, продающие лекарства. После оформления и оплаты заказа товар до покупателей не доходит, а «аптеки» перестают выходить на связь», — рассказал эксперт.

Тенденцию роста числа фальшивых онлайн-аптек подтверждают и представители фармрынка.