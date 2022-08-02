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Пять светофоров отключились из-за грозы в Иркутске

Коммунальные службы города устраняют последствия ночной грозы.

«Из-за отключения электроэнергии не функционируют светофоры на пересечении улиц Советская – Парковая, Кожова – 3-го Июля, Трилиссера – 25-го Октября, Чапаева – Первомайская и Напольная – Ушаковская. В настоящее время на объектах проводятся работы», – говорится в сообщении мэрии.

Обесточены пять объектов.

На улице Сеченова размыло тротуар. Специалисты уже выехали на место, чтобы оценить его состояние. Для безопасности пешеходов выставят ограждения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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