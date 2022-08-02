«Иркутскэнергосбыт» и Сбер упростили оплату ЖКХ

«Иркутскэнергосбыт» вместе с партнерами компании – Сбер и АО Расчетные решения внедрили в мобильном приложении компании новый функционал: оплата коммунальных услуг через сервис Sber Pay, а также подключение автоплатежа по картам любых банков, рассказали в «Иркутскэнергосбыте».

Пользователю личного кабинета или его мобильной версии необходимо выбрать способ оплаты «Оплата картой». Далее указать нужную услугу, после чего вы будете перенаправлены на страницу платежной системы, где можно выбрать «Sber Pay», нажав на зеленую кнопку с аналогичным названием. Для подтверждения оплаты необходимо ввести номер телефона, на который придет push-уведомление в приложение Сбербанк-онлайн.

Главное отличие SberPay от других систем мобильных платежей - то, что для его использования не требуется дополнительная верификация карты, добавление её в мобильный кошелёк и т. д. Если у пользователя есть приложение СберБанк Онлайн и карта, выпущенная Сбером, ему автоматически становится доступна оплата с помощью SberPay.

Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыт»:

«Специалисты компании прислушиваются к отзывам наших клиентов, стараются оперативно внедрять их предложения в работу. В современных условиях такие сервисы как SberPay и автоплатёж существенно облегчат возможность оплаты коммунальных услуг, сохраняя при этом всю конфиденциальную информацию клиента.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Клиенты ценят время и это объясняет рост интереса к дистанционным форматам обслуживания. На сегодняшний день около 17% клиентов предпочитают платить за услуги ЖКХ с помощью сервиса SberPay. В мобильном приложении ООО «Иркутскэнергосбыт» можно также подключить автоплатеж по картам любых банков. Это сокращает время оплаты услуг ЖКХ и делает этот процесс простым и удобным».

Павел, пользователь мобильного приложения ООО «Иркутскэнергосбыт»:

«Теперь в приложении «Иркутскэнергосбыт» можно и проверить начисления по услугам, и провести оплату, не вводя каждый раз реквизиты банковской карты. Оплата стала удобнее, проще и быстрее».