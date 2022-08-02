Соглашение о сотрудничестве подписали Иркутская и Ростовская области

Между правительствами Иркутской и Ростовской областей заключено соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Документ подписали губернаторы регионов Игорь Кобзев и Василий Голубев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Соглашение предусматривает торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в сферах инвестиционной деятельности, развития предпринимательства, промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, наука и инноваций, охраны окружающей среды, образования, молодежной политики, здравоохранения, культуры, спорта, туризма, охраны труда, социальной защиты населения, развития гражданского общества, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.



– Сегодня Ростовская область является лидером по многим показателям – это и промышленное производство, и сельское хозяйство, и туризм. Нам есть чему поучиться. В то же время вместе мы создаем условия для развития бизнеса. Торгово-промышленные палаты двух регионов должны найти формат межрегионального взаимодействия. Планируем посетить ряд предприятий, чью продукцию приобретают сельхозтоваропроизводители Иркутской области. И пользуясь случаем, приглашаю всех на Байкал, – подчеркнул Игорь Кобзев.



– Начали с того, что договорились о конкретной работе торгово-промышленных палат и создании рабочего документа, который определит наши шаги в совместном развитии. Направления сотрудничества – это и производство комбайнов, и лесоматериалы, потребность в которых в Ростовской области достаточно высока, новые возможности в развитии туризма. Иркутская область – самый дальний регион, с кем мы подписали в последнее время соглашение, но тем и интереснее совместная работа. Свои наработки в области малого и среднего предпринимательства есть в каждом регионе, ими можно обмениваться. Это тоже заложено в соглашении. Уверен, мы найдем точки соприкосновения, – сказал Василий Голубев.



На встрече стороны обсудили вопросы товарообмена между регионами. В настоящее время из Ростовской области в Иркутскую поступают продовольственная продукция, ювелирные изделия, лакокрасочные материалы, медицинские инструменты и оборудование, товары народного потребления. Из Приангарья в Ростовскую область идут в основном лесоматериалы. При этом регион может рассмотреть возможность поставок товаров пищевой промышленности.