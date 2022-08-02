Tele2 дарит скидку 25% на прогулки по Байкалу

Оператор пополнил каталог программы лояльности «Больше» новыми предложениями. Теперь, отдыхая на Ольхоне, клиенты могут получить скидку на прогулку по Байкалу на SUP-борде или же воспользоваться бонусом при покупке любого напитка с собой в сети галереи «Кантата» в Иркутске, рассказали SIA.RU в компании.

Совместно с партнерами оператор постоянно расширяет перечень выгодных предложений для своих абонентов. В июле иркутянам стала доступна скидка 25% при оформлении экскурсии на SUP-борде на станции BaikalView.

Отправиться на водную прогулку можно с причала бывшего Маломорского рыбзавода на Ольхоне.

Предложение доступно до конца лета. Для этого клиентам оператора нужно зайти в личный кабинет на сайте или в приложении «Мой Tele2» и в разделе «Развлечения» активировать бонус. SMS с промокодом нужно показать сотруднику SUP-станции и получить скидку.

Среди других выгодных офферов – 15% скидки при покупке любого напитка на вынос в сети галереи чая, кофе, сладостей и эксклюзивных подарков «Кантата», бонусы от «Ленты» и «Сушишопа», вкусные подарки от ресторанов «Додо Пицца». Всего иркутянам доступно более 100 предложений от партнеров оператора, среди которых подарки, скидки и бонусы в самых разных категориях: от онлайн-обучения и развлечений до еды и шоппинга.

Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«В рамках «Других правил» мы стремимся быть на одной волне с нашими клиентами и предлагаем еще больше привилегий этим летом. Совместно с партнерами мы запустили интересные и выгодные предложения, которые помогут разнообразить досуг или могут быть просто полезными иркутянам в любых жизненных ситуациях».