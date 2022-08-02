Игорь Кобзев: Иркутская область сохраняет позитивную динамику по многим экономическим показателям

Иркутская область демонстрирует положительную динамику в сферах строительства, промышленного производства, торговли и других. Информацию о социально-экономическом положении России в первом полугодии-2022 опубликовал Росстат.





Фото с сайта правительства Иркутской области

Индекс промпроизводства в регионе к аналогичному периоду прошлого года составил 106,8%. Это третье место в Сибирском федеральном округе и 22 в стране. По итогам первого полугодия 2022 года Иркутская область заняла 10 место среди регионов Российской Федерации и второе в СФО по объёму и темпам роста выполненных услуг в сфере производства электроэнергии, что обусловлено ростом промышленного производства в энергоёмких отраслях, включая металлургию и машиностроение.

Также Приангарье вышло на седьмое место в РФ по объёму добычи полезных ископаемых и восьмое по темпам роста отгруженной продукции, что прежде всего связано с увеличением добычи и отгрузки топливно-энергетических ресурсов. В СФО по данным показателям регион занял второе и пятое места соответственно.



По объёму строительных работ Иркутская область находится на седьмом месте в стране и на первом в Сибирском федеральном округе. Это связано с увеличением ввода в эксплуатацию общей площади жилья на 13% - до 657,7 тыс. кв. м, а также выполнением строительно-монтажных работ при реализации инвестиционных проектов.



Шестое место в стране и второе в СФО у региона по темпам роста оборота розничной торговли. Населению продано пищевых продуктов и напитков на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи непродовольственных товаров увеличились на 0,1%.

Кроме того, Иркутская область заняла шестое место в России и второе в СФО по темпам роста среднемесячной заработной платы, которая по итогам января-мая 2022 года составила 60 069 рублей. Значительно выше среднего уровня оплачивался труд работников, занятых добычей полезных ископаемых, – 130 504 рубля (в 2,2 раза), на предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 74 640 (на 24%), в строительстве – 69 701 рубль (на 16%).



Мы докапитализировали институты развития, «заморозили» предлагаемые ими процентные ставки по займам, чтобы дать бизнесу доступ к «дешёвым» деньгам, снизили требования по объёму инвестиций для масштабных инвестпроектов, готовим изменения в законодательство.

– Действующие санкционные ограничения, безусловно, оказывают влияние на экономическую ситуацию в регионе. Несмотря на это, Иркутская область сохраняет позитивную динамику по многим показателям. Этого удалось достичь, в том числе, благодаря единой проработанной системе мер поддержки, которая сформирована в Приангарье.Все эти меры направлены на поддержку бизнеса, промышленных предприятий, а в итоге, на улучшение социально-экономического положения региона, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.