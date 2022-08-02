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Тунгусский конгресс прошел на Байкале при поддержке ИНК

Большой Суглан эвенков России (Тунгусский конгресс) прошел 29-31 июля на Байкале. Партнером мероприятия выступила Иркутская нефтяная компания, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Участие в мероприятии приняли около 400 человек – представители тунгусских народов – эвенки, эвены, орочи, орочены, ульчи, уильты, нанайцы, удэгейцы, негидальцы. Как отметили организаторы, встреча состоялась впервые за последние 300 лет.

Целью мероприятия стало единение народов тунгусского происхождения, сохранение культурной самобытности народов в условиях современного мира. 

В рамках конгресса прошли спортивные состязания по традиционным видам спорта, исторические лектории, дискуссионные площадки, лекции и творческие конкурсы, выставка национальных изделий и дегустация блюд разных народов. Также состоялась конференция и круглый столы по вопросам поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

Тунгусский конгресс был инициирован Союзом эвенков России и региональными общественными объединениями эвенков. Мероприятие поддержали Федеральное агентство по делам национальностей, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, правительство Иркутской области.

Иркутская нефтяная компания с 2000 года работает в северных районах Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае, где проживают коренные малочисленные народы севера (КМНС). Для сотрудников разработаны правила поведения при нахождении в местах проживания КМНС. Это позволяет поддерживать и развивать добрососедские отношения с местным населением.  

В январе ИНК утвердила программу по сохранению традиционного уклада КМНС на территориях своего присутствия на 2022 – 2026 годы. Предусмотрено финансирование мероприятий по развитию оленеводства, традиционных промыслов, сохранению исконной среды обитания, а также культуры малочисленных этносов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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