Новости

«Союзнапитки» ждет снижения выпуска соков и воды в бутылках

Объем производства в РФ соков и упакованной воды по итогам 2022 года может сократиться минимум на 10%, передает агентство «Прайм» слова президента Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитков») Максим Новиков.

«Исходя из предыдущих кризисов, глубина падения может составлять как минимум 10%. Хорошая новость в том, что рынок вод очень быстро восстанавливается, то есть мы можем выйти на темпы роста двузначные, 10-15%», — считает Новиков. По его словам, рынок соков в плане восстановления объемов выпуска «более консервативен», тогда как производство безалкогольных вод может восстановить утраченные объемы «за два-три года».

Отвечая на вопрос, появляются ли в России новые бренды на фоне сложившейся ситуации, Новиков заметил, что они появляются всегда вне зависимости от обстоятельств, а вопрос, можно ли назвать их полноценными аналогами продуктов, которые ушли — в области решения компетентных органов.

«У нас в целом количество брендов, которое каждый год выводится на рынок, более-менее стабильное. Просто в этом году ряд отечественных игроков более активно включились в PR-пространство. Это связано в том числе с ограничениями на маркетинг и рекламу крупнейших мировых брендов. Это не только в нашей индустрии, во всех секторах это происходит», — отметил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

VIII Байкальский саммит РГУД, Иркутск, 21-22 июля 2022 года
«Загород пойдет в рост». Антон Кондратьев, «Горизонт», – о перспективах рынка
История + современность = комфортная среда. Евгения Пуляевская о реализации проектов на Цесовской набережной
«Рынок не останавливался. Перспективы – хорошие». Антон Соколов, Сбер, – о жилищном строительстве и кредитовании иркутских девелоперов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании