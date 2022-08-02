Иркутск получит более 206 млн рублей на обустройство туристического центра

Деньги буду направлены на обновление центральных улиц города, установку информационных стендов и указателей.

Иркутск вошел в число победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов, который провел Ростуризм. По итогам областному центру будет предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 206 млн 400 тысяч рублей, об этом будет отдельное распоряжение Правительства РФ. Конкурс состоялся в рамках реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры», который входит в состав национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как уточнили в агентстве по туризму Иркутской области, деньги будут направлены на обновление туристического центра города площадью 100 гектаров. Проектом предусмотрены установка фотозон, смена навигационных стел и указателей, информационных стендов, развитие доступной среды для маломобильных граждан. Также планируется оборудовать видовые точки на Урицкого и Ленина, обустроить смотровую площадку на набережной Ангары и сделать архитектурную подсветку зданий на Карла Маркса и многое другое. Завершить работы планируют в 2023 году.

– Иркутск с его уникальной историей, культурными и архитектурными традициями заслуживает самого внимательного отношения. Наша задача – сделать так, чтобы туристы, приезжая на Байкал, как можно больше времени старались провести в областном центре, осмотреть достопримечательности. Благодаря победе в конкурсе и поддержке федерального центра в Иркутске появится обновленный, удобный для гостей города туристический центр, что, несомненно, очень важно для достижения этой цели, – подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По данным Ростуризма, на конкурс в этом году поступило 85 заявок от 56 субъектов Российской Федерации. Среди критериев выбора проектов-победителей была не только растущая популярность города среди туристов, но и значимость реализации проекта для муниципального образования, местных жителей и бизнеса.