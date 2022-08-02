Новости

Этим летом жители Иркутской области смотрят романтические драмы и медицинские сериалы – Аналитика МТС

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС оценили трафик среди пользователей Иркутской области на основе статистики спроса жителей этого региона на фильмы и сериалы в два первых месяца лета и рассказали о том, что смотрят жители на каникулах и в отпуске.

В сравнении с летом 2021 года, лето 2022 года отличается высоким спросом россиян на альтернативные виды досуга в связи с отменой активного зарубежного туризма. Наблюдается рост интереса к просмотру кино-сериального контента дома на больших экранах или с телефона на открытом воздухе или в пути.  Жители страны летом чаще всего среди всего контента онлайн-кинотеатра KION выбирают для просмотра обсуждаемые российские сериалы, новинки проката и семейные киноленты, что подтверждают аналитические данные популярности контента с начала июня по середину июля.

Сравнивая предпочтения жителей Иркутской области с остальными регионами России, аналитики выяснили, что в целом россияне летом отдают предпочтение легким комедиям и семейным кинокартинам, в том время как в Иркутской области большей популярностью пользуются зарубежные киноленты. 

Первое место среди российских сериалов жители Иркутской области по предпочтениям отдали драмеди «Клиника счастья» с Дарьей Мороз в главной роли. Второе место в летнем кинопросмотре в регионе занимает популярная драма с Любовью Аксеновой «Почка». Третье место иркутяне отдали остросюжетному детективу «Коса» с Линдой Лапиньш и Александром Горбатовым.

Среди зарубежных сериалов в первую половину лета жители региона чаще всего смотрели романтической дораме с обаятельными героями «Демон/Гоблин», восточную сказку о настоящей любви «Султан моего сердца» и медицинскую драму «Хороший доктор».

В списке самых любимых фильмов лета у жителей Иркутской области фантастический триллер «Крио» о пробуждении после криогенного сна, популярная польская драматическая картина «Эскортницы», шпионский боевик «Игра теней», фантастический боевик «Мортал Комбат» и отечественная комедия «Честный развод» с Агатой Муцениеце.

Популярность документальных лент в летний период у жителей региона значительно возросла. Чаще всего иркутяне смотрели ленту «Спасти планету» с Леонардо ДиКаприо о спасении окружающей среды, документальную оду о главном американском мечтателе и его важных достижениях «Илон Маск: настоящий железный человек», а также фильм Инны Блохиной «Она – океан».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

VIII Байкальский саммит РГУД, Иркутск, 21-22 июля 2022 года
«Загород пойдет в рост». Антон Кондратьев, «Горизонт», – о перспективах рынка
История + современность = комфортная среда. Евгения Пуляевская о реализации проектов на Цесовской набережной
«Рынок не останавливался. Перспективы – хорошие». Антон Соколов, Сбер, – о жилищном строительстве и кредитовании иркутских девелоперов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании