Этим летом жители Иркутской области смотрят романтические драмы и медицинские сериалы – Аналитика МТС

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС оценили трафик среди пользователей Иркутской области на основе статистики спроса жителей этого региона на фильмы и сериалы в два первых месяца лета и рассказали о том, что смотрят жители на каникулах и в отпуске.

В сравнении с летом 2021 года, лето 2022 года отличается высоким спросом россиян на альтернативные виды досуга в связи с отменой активного зарубежного туризма. Наблюдается рост интереса к просмотру кино-сериального контента дома на больших экранах или с телефона на открытом воздухе или в пути. Жители страны летом чаще всего среди всего контента онлайн-кинотеатра KION выбирают для просмотра обсуждаемые российские сериалы, новинки проката и семейные киноленты, что подтверждают аналитические данные популярности контента с начала июня по середину июля.

Сравнивая предпочтения жителей Иркутской области с остальными регионами России, аналитики выяснили, что в целом россияне летом отдают предпочтение легким комедиям и семейным кинокартинам, в том время как в Иркутской области большей популярностью пользуются зарубежные киноленты.

Первое место среди российских сериалов жители Иркутской области по предпочтениям отдали драмеди «Клиника счастья» с Дарьей Мороз в главной роли. Второе место в летнем кинопросмотре в регионе занимает популярная драма с Любовью Аксеновой «Почка». Третье место иркутяне отдали остросюжетному детективу «Коса» с Линдой Лапиньш и Александром Горбатовым.

Среди зарубежных сериалов в первую половину лета жители региона чаще всего смотрели романтической дораме с обаятельными героями «Демон/Гоблин», восточную сказку о настоящей любви «Султан моего сердца» и медицинскую драму «Хороший доктор».

В списке самых любимых фильмов лета у жителей Иркутской области фантастический триллер «Крио» о пробуждении после криогенного сна, популярная польская драматическая картина «Эскортницы», шпионский боевик «Игра теней», фантастический боевик «Мортал Комбат» и отечественная комедия «Честный развод» с Агатой Муцениеце.

Популярность документальных лент в летний период у жителей региона значительно возросла. Чаще всего иркутяне смотрели ленту «Спасти планету» с Леонардо ДиКаприо о спасении окружающей среды, документальную оду о главном американском мечтателе и его важных достижениях «Илон Маск: настоящий железный человек», а также фильм Инны Блохиной «Она – океан».