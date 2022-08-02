За год объем первичного рынка в «Москва-Сити» сократился на 54%

Аналитики Knight Frank Russia подвели итоги I полугодия 2022 года на первичном рынке апартаментов делового центра «Москва-Сити». Согласно исследованию, объем предложения остается на невысоком уровне: по итогам шести месяцев в кластере экспонировалось 180 апартаментов, что сопоставимо с показателем на конец декабря 2021 года. В годовой динамике количество доступных лотов сократилось на 54%.

Что касается вторичного рынка, то объем предложения, напротив, демонстрирует положительную динамику: две трети всех экспонируемых лотов в ММДЦ «Москва-Сити» (66%) приходятся именно на него. Объем сделок на первичном рынке снизился на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ввиду ограниченного объема предложения и снижения его вариативности.

Продажи первичного сегмента недвижимости по-прежнему ведутся в трех башнях: Neva Towers, «Око» и «Федерация» (Восток). При этом 99% лотов сосредоточено в Neva Towers и «Око» – именно эти два комплекса формируют субрынок. В башне «Федерация» (Восток) от застройщика остался последний лот – пентхаус на 95 этаже. В скором времени ожидается расширение линейки предложения за счет выхода на рынок нового МФК Moscow Towers, благодаря которому деловой центр пополнится новым качественным предложением «трофейных» апартаментов, а также офисными и торговыми помещениями со всей необходимой инфраструктурой.

По итогам июня сегмент вторичного рынка недвижимости составляет 66% представленных лотов в ММДЦ «Москва-Сити». При этом половина апартаментов вторичного рынка сконцентрирована в комплексе Neva Towers (50%), также значительная доля приходится на башни «Город Столиц» (21%) и «Око» (15%).

Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке ММДЦ «Москва-Сити» по итогам I полугодия 2022 года составила 709 тыс. руб./кв. м, за шесть месяцев продемонстрировав отрицательную динамику в размере 7%. Несмотря на повышение долларовой стоимости апартаментов в комплексе «Око», значительное укрепление рубля оказало влияние на динамику цены как в разрезе данной башни, так и всего кластера. На вторичном рынке похожая ситуация: стоимость квадратного метра за шесть месяцев снизилась на 10% до значения 634 тыс. руб. Наиболее дорогой башней с первичным предложением остается «Федерация» (Восток), где реализуется последний лот с ценой 1,2 млн руб./кв. м. На вторичном рынке наиболее высокий показатель средневзвешенной цены отмечался в комплексе «Меркурий» – 731 тыс. руб./кв. м.

По итогам I полугодия 2022 года на первичном рынке ММДЦ «Москва-Сити» было заключено 66 сделок, что на 55% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Ограниченный объем предложения и снижение его вариативности выступают сдерживающими факторами для роста спроса на субрынке. Кроме того, сейчас активно формируется отложенный спрос: многие покупатели находятся в ожидании старта продаж в новом современном проекте.

Андрей Соловьев, региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Russia:

«Как и на элитном рынке Москвы в целом, средневзвешенная цена предложения в ММДЦ “Москва-Сити” во II квартале 2022 года продемонстрировала отрицательную динамику. Стоимость квадратного метра в кластере сейчас вдвое ниже показателя элитных новостроек за его пределами, что является довольно привлекательным фактором для тех покупателей, кто рассматривает приобретение готовой недвижимости в центральных локациях столицы. Кроме того, большая часть предложения здесь реализуется с финишной отделкой (65% лотов на первичном рынке и 84% лотов на вторичном рынке). Безусловно, фокус многих покупателей сейчас сосредоточен на новом современном проекте Moscow Towers, старт которого ожидается в краткосрочной перспективе. Всего в рамках проекта будет представлено 210 апартаментов и 14 пентхаусов с разнообразными планировками, от студий до многокомнатных лотов с панорамными видами на центр города, достопримечательности и набережные Москвы-реки».