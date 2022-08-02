Осенью ипотечный рынок вырастет в 2-2,5 раза – инвестор

Крупнейшие российские банки оперативно отреагировали на решение Центробанка РФ о снижении ключевой ставки до 8%. С 25 июля Сбербанк и ВТБ снизили ставку по ипотеке на шесть десятых процента. В обоих случаях она составит 9,9 процента. Эксперт рынка недвижимости Москвы Валерий Летенков рассказал о том, как это действие властей повлияет на рынок жилья.

– Причины снижения объёмов ипотечного кредитования в начале года заключаются в высоких ставках. После февраля около полутора месяцев рынок жилищного кредитования работал на старых рельсах, то есть за счёт ранее одобренных займов, а после окончания этого потока, продажи по ипотеке остановились. Потенциальные покупатели просто отказывались от возможности приобретать жильё под 17% годовых, – Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Снижение ключевой ставки до 8% и базовых ипотечных ставок до 9,9% приведёт к росту числа желающих приобрести недвижимость с помощью кредитного плеча. Уже сейчас мы видим определённый рост числа просмотров наших объектов. Мы связываем во многом с тем, что уровень ставок стал восприниматься психологически легче. Так, для людей ипотека ниже 10% – это нормально, но это не даст восстановления рынка до объёмов 2021 года. С нашей точки зрения, для восстановления к уровню 2021 года необходимо, чтобы ставки были на уровне 4-6%. Проще говоря, ипотека должна быть очень привлекательна для компенсации той неопределённости, которая есть в стране.

В целом, конечно, нынешний уровень ипотечных ставок поддержит рынок и к сентябрю мы ждём роста числа ипотечных сделок в 2-2,5 раза относительно июня — июля.

Сейчас ряд объектов недвижимости уже опустилась в ценах на 10-15%. В ближайшей перспективе эти объекты вернутся к ценам начала текущего года. Это связано с доступностью ипотеки и ростом заработной платы бюджетников. В сегменте новостроек в феврале – марте мы наблюдали значительный рост цен и сейчас мы, наоборот, видим, что застройщики готовы давать дисконт покупателям в 10-15% от базовой стоимости объекта. То есть фактически снижение относительно того роста, который был весной уже есть, просто он не афишируется и преподноситься как хороший дисконт.

В связи с этим если есть необходимость приобрести объект, то сделать это нужно в ближайшее время, так как осенью дисконты на вторичном рынке могут исчезнуть из-за роста доступности ипотеки.