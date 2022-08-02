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35% россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли – ВЦИОМ

Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли (35%), за 15 лет показатель вырос на 7 п.п. В то же время только 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (2007 г. — 14%; 2011 г. — 20%), свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Высказывание о радиации вызвало у наших сограждан меньше затруднений. С утверждением, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить, согласились лишь 7%. Это в 2 раза меньше, чем 15 лет назад (2007 г. — 14%).

В то, что первобытные люди могли прогуливаться рядом с динозаврами, верит каждый пятый (21%), в 2007 году таковых была треть (30%). Довольно высока доля ошибочных ответов на вопросы о ГМО. Полагают, что продукты с ГМО могут вызвать рак, 44% россиян (−23 п.п. к 2014 году). По мнению 32% опрошенных, генно-модифицированные продукты смогут победить голод на Земле (−6 п.п. к 2014 г.).

Хотя значительная часть россиян продолжает заблуждаться насчет вращения Солнца вокруг Земли, по остальным представленным заблуждениям снизилась доля дающих некорректные ответы, то есть общий уровень научной грамотности населения постепенно растет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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