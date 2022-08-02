Прогноз курса доллара на август

Июль стал первым, который рубль завершил с потерями после четырех месяцев активного укрепления. Доллар приближался к 65 руб., после чего опускался ниже 55 руб., но затем вернулся выше 60 руб. Эксперты БКС считают, что в августе определяющим фактором в динамика курса рубля будет уровень сырьевых цен.

Они отмечают, что в июле разнонаправленная динамика рубля отражала обострение баланса покупателей и продавцов иностранной валюты. С одной стороны, спрос на нее увеличился на фоне заявлений властей о скором появлении нового бюджетного правила, в рамках которого могут возобновиться покупки валюты за счет нефтегазовых сверхдоходов. С другой стороны, ее предложение остается значительным благодаря высоким ценам на сырье, прежде всего нефть и газ. К тому же импорт восстанавливается недостаточно быстро.

– Несмотря на отрицательный результат, в июле рубль сумел сохранить первое место в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года. Рост рубля составил 21%, в то время как по итогам июня результат был +45% по отношению к доллару, – отмечают аналитики БКС.

Одним из главных трендов на валютном рынке в июле стало увеличение объема торгов китайским юанем. Рост спроса на него вызван переходом участников из западных валют на фоне возросших рисков санкционных ограничений на операции с ними. Кроме того, вероятно, что в рамках нового бюджетного правила будут покупаться валюты дружественных стран, прежде всего Китая.

Несмотря на то, что исторически август воспринимается многими как неудачный для рубля, даже прежняя статистика говорит о том, что он не самый худший месяц в этом плане. После конца февраля сезонные закономерности полностью или по большей части потеряли актуальность, по крайней мере, временно, подчеркивают аналитики БКС.

Учитывая вероятное ослабление регуляторного фактора, на первый план может выйти динамика сырьевого рынка. Сейчас высокие цены на сырье по-прежнему остаются ключевым фактором, защищающим рублевые активы от большой геополитической и санкционной неопределенности.

– Если динамика сырьевых цен не будет сигнализировать о начале устойчивого нисходящего тренда, рубль в августе может стабилизироваться на текущих уровнях или даже вернуть часть утраченных в июле позиций. Оптимистичный сценарий предполагает, что доллар будет находиться в коридоре 55,5–61,5 руб., – считают эксперты БКС.

Но на горизонте нескольких месяцев по-прежнему эксперты ожидают плавного ослабления рубля. К концу года они не исключают курса 70 рублей за доллар.