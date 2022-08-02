Прогноз курса доллара на август

Июль стал первым, который рубль завершил с потерями после четырех месяцев активного укрепления. Доллар приближался к 65 руб., после чего опускался ниже 55 руб., но затем вернулся выше 60 руб. Эксперты БКС считают, что в августе определяющим фактором в динамика курса рубля будет уровень сырьевых цен.
Они отмечают, что в июле разнонаправленная динамика рубля отражала обострение баланса покупателей и продавцов иностранной валюты. С одной стороны, спрос на нее увеличился на фоне заявлений властей о скором появлении нового бюджетного правила, в рамках которого могут возобновиться покупки валюты за счет нефтегазовых сверхдоходов. С другой стороны, ее предложение остается значительным благодаря высоким ценам на сырье, прежде всего нефть и газ. К тому же импорт восстанавливается недостаточно быстро.
– Несмотря на отрицательный результат, в июле рубль сумел сохранить первое место в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года. Рост рубля составил 21%, в то время как по итогам июня результат был +45% по отношению к доллару, – отмечают аналитики БКС.
Одним из главных трендов на валютном рынке в июле стало увеличение объема торгов китайским юанем. Рост спроса на него вызван переходом участников из западных валют на фоне возросших рисков санкционных ограничений на операции с ними. Кроме того, вероятно, что в рамках нового бюджетного правила будут покупаться валюты дружественных стран, прежде всего Китая.
Несмотря на то, что исторически август воспринимается многими как неудачный для рубля, даже прежняя статистика говорит о том, что он не самый худший месяц в этом плане. После конца февраля сезонные закономерности полностью или по большей части потеряли актуальность, по крайней мере, временно, подчеркивают аналитики БКС.
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Учитывая вероятное ослабление регуляторного фактора, на первый план может выйти динамика сырьевого рынка. Сейчас высокие цены на сырье по-прежнему остаются ключевым фактором, защищающим рублевые активы от большой геополитической и санкционной неопределенности.
– Если динамика сырьевых цен не будет сигнализировать о начале устойчивого нисходящего тренда, рубль в августе может стабилизироваться на текущих уровнях или даже вернуть часть утраченных в июле позиций. Оптимистичный сценарий предполагает, что доллар будет находиться в коридоре 55,5–61,5 руб., – считают эксперты БКС.
Но на горизонте нескольких месяцев по-прежнему эксперты ожидают плавного ослабления рубля. К концу года они не исключают курса 70 рублей за доллар.