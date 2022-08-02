«Консолидация набирает обороты». Эксперт – о покупке X5 двух сибирских ритейлеров

Эксперт БКС Дмитрий Пучкарёв прокомментировал сделку по покупке X5 Group 70% долей в бизнесах двух сибирских ритейлеров – Красный Яр и Слата. Он отмечает, что после сделки количество магазинов X5 в СФО вырастет в 1,5 раза.

Так, ГК Красный Яр включает 226 магазинов Красный Яр и Батон в Красноярском крае, Туве и Хакасии совокупной торговой площадью 103,5 тыс. кв. м, ГК Слата — 362 магазина Слата и ХлебСоль в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае совокупной торговой площадью 132,3 тыс. кв. м. На данный момент X5 Group представлена в СФО только торговой сетью Пятерочка — на 30 июня 2022 г. в регионе насчитывается 1095 магазинов.

«Консолидация потребительского сектора продолжает набирать обороты, – подчеркивает Дмитрий Пучкарёв, эксперт БКС Мир инвестиций. –. Ранее сделки по покупке более мелких сетей закрывали Магнит, Лента. Тренд останется актуальным в ближайшие годы, рыночная доля крупных ритейлеров остается ниже среднерыночных уровней развитых стран.

Для X5 покупка региональных сетей способ ускорить темпы роста бизнеса, получить синергию на логистике, закупках. В масштабах группы эффект от сделки не столь существенный — сеть расширится на 3%, однако, если смотреть исключительно на Сибирский федеральный округ, то количество магазинов в регионе под управлением группы вырастет в 1,5 раза

Новость умеренно позитивна для X5 Group в средне- и долгосрочной перспективе, однако в моменте вряд ли будет ощутимая реакция в котировках».