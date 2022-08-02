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Рубль опять укрепляется. Бюджетное правило начнет действовать только с 2023 года?

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Российская валюта во вторник резко укрепилась до уровня 60 руб./доллар. По мнению аналитиков БКС, поддержку рублю оказывает сообщение ЦБ РФ в ежеквартальном докладе по денежно-кредитной политике (ДКП), в котором базовый сценарий регулятора предполагает возобновление бюджетного правила только с 2023 г. Рынок ожидал возобновление модернизированного правила гораздо раньше.

Кроме того, эксперты обращают внимание на прогноз Банка России, где среднее значение ключевой ставки до конца года составит 7,4–8%. Это означает, что вероятна пауза в ее снижении.

– Учитывая, что Банк России и власти почти полностью исчерпали возможности для дальнейшего смягчения валютных ограничений, возобновить устойчивое ослабление рубля способно только появление признаков серьезного и длительного ухудшения конъюнктуры сырьевых рынков, – подчеркивают эксперты БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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