«Ростсельмаш и Иркутская область подписали соглашение о сотрудничестве 

Сегодня итогом рабочего визита на Ростсельмаш правительственной делегации Иркутской области во главе с Губернатором Игорем Кобзевым стало подписание соглашения о сотрудничестве на 5 лет. Документ предусматривает поставку техники и запасных частей для сельхозпредприятий региона, участие компании в агропромышленных выставках в Иркутской области, обмен опытом и реализацию других совместных проектов, направленных на развитие отрасли.

Фото предоставлено пресс-службой Ростсельмаш.

В ходе визита правительственная делегация посетила цеха сборки современных зерно- и кормоуборочных комбайнов. Особый интерес гостей вызвал тракторный цех, где им представили развитие модельного ряда тракторов и строительство нового завода.

«Иркутская область и Ростсельмаш сотрудничают 16 лет. Компания показывает стабильную работу и уверенные перспективы. Сегодня мы увидели большие площади производства, качественную линейку техники для развития сельского хозяйства. Поэтому мы подписываем соглашение и заинтересованы в продолжении совместной работы», – сказал Губернатор Игорь Кобзев.

Глава региона также подчеркнул важность взаимодействия с Ростсельмаш в программе по освоению и обработке залежных земель.

«Сегодня с Губернатором Иркутской области мы обсудили вопрос освоения залежных земель. Это еще одно направление, в котором мы готовы к сотрудничеству, - подчеркнул генеральный директор Ростсельмаш Валерий Мальцев. – За последние пять лет компания поставила в регион более 250 комбайнов и тракторов. Ростсельмаш не стоит на месте, постоянно развивается, и с каждым годом мы предлагаем все более широкий выбор моделей и модификаций разных типов техники».

В ходе встречи Валерий Мальцев рассказал об инвестпроектах, которые ведет компания. Они включают развитие продуктовых линеек, в т.ч. дорожно-строительной техники, разработку новых моделей, модернизацию мощностей и строительство новых заводов по выпуску тракторов, сельскохозяйственной и коммунальной техники, трансмиссий, мостов, редукторов.

На встрече также присутствовал заместитель Губернатора Ростовской области Александр Скрябин. По его словам, Ростсельмаш выступает лидером по реализации программы импортозамещения.

«Одной из ключевых задач Ростовской области - активное импортозамещение. Ростсельмаш в этом вопросе - впереди многих. Сейчас компания создает замкнутый цикл производства, в следующем году производство будет полностью на собственном обеспечении. Наша задача вместе с Иркутской областью выстроить также субъектовое импортозамещение. Это очень важно, так как в работе крупных предприятий будет задействован малый и средний бизнес», – сказал Александр Скрябин.