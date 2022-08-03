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Альфа-Банк предложил вклад в юанях под ставку 1,5% годовых

Альфа-Банк предложил клиентам вклад в юанях под ставку 1,5% годовых.

Это максимальная ставка для валютных вкладов среди крупных российских банков. Чтобы получить высокую ставку, нужно выбрать вклад сроком на один год на сумму от 500 юаней.

Юань обладает рядом преимуществ: российские инвесторы активно вкладываются в юань. За последние 2 месяца объём торгов юанем на Мосбирже вырос в 3,5 раза. Вклад в юанях подходит для диверсификации накоплений.

Кроме того, Альфа-Банк предложил повышенную ставку по накопительному Альфа-Счету в юанях: 0,5% годовых и сохранил высокую доходность по рублевым вкладам до 9%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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