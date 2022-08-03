Альфа-Банк: Поклонники рубля в замешательстве

Во вторник, 2 августа, российский рубль движется разнонаправленно. На вечерних торгах курс доллара достиг 60,38 руб., курс евро – 61,33 руб. По мнению аналитиков Альфа-Банка, причина – внешняя конъюнктура, которая выглядит смешанной и оставляет поклонников рубля в замешательстве.

– Важной опорой для российского рубля остается профицит торгового баланса, где предложение валюты от компаний-экспортеров выше, чем спрос на нее со стороны импортеров, – отмечают аналитики.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 3 августа. По сравнению с предыдущим значением курс доллара снизился на 189,11 коп., до 60,1595 руб. Курс евро отступил на 198,12 коп., до 61,2656 руб.