Новости

Альфа-Банк: Поклонники рубля в замешательстве

Во вторник, 2 августа, российский рубль движется разнонаправленно. На вечерних торгах курс доллара достиг 60,38 руб., курс евро – 61,33 руб. По мнению аналитиков Альфа-Банка, причина – внешняя конъюнктура, которая выглядит смешанной и оставляет поклонников рубля в замешательстве.

– Важной опорой для российского рубля остается профицит торгового баланса, где предложение валюты от компаний-экспортеров выше, чем спрос на нее со стороны импортеров, – отмечают аналитики.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 3 августа. По сравнению с предыдущим значением курс доллара снизился на 189,11 коп., до 60,1595 руб. Курс евро отступил на 198,12 коп., до 61,2656 руб.

 

Читайте также:

Рубль опять укрепляется. Бюджетное правило начнет действовать только с 2023 года?
2 августа 2022
Прогноз курса доллара на август
2 августа 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (591)


Реклама на сайте

VIII Байкальский саммит РГУД, Иркутск, 21-22 июля 2022 года
«Загород пойдет в рост». Антон Кондратьев, «Горизонт», – о перспективах рынка
История + современность = комфортная среда. Евгения Пуляевская о реализации проектов на Цесовской набережной
«Рынок не останавливался. Перспективы – хорошие». Антон Соколов, Сбер, – о жилищном строительстве и кредитовании иркутских девелоперов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании