Газпромбанк проводит акцию: победители получат ставку 14% по вкладу

Газпромбанк проводит акцию «Ставки вверх», победители которой получат процентную ставку 14% годовых по вкладу «Ваш успех».

Для участия в акции нужно в период с 1 августа по 29 августа 2022 года открыть вклад «Ваш успех» на сумму от 50 тыс. руб. до 1,5 млн руб. включительно на срок 181 день. Банк выберет 50 победителей: количество всех вкладов, участвующих в акции будет поделено на 50 и каждый N-й участник получит надбавку 8% к базовой ставке, и таким образом их вклад будет лежать под 14% годовых весь срок.

«Есть устоявшееся мнение, что многие клиенты откладывают решение финансовых вопросов до осени, поэтому именно к этому времени года банки обычно готовят все самые интересные акции. Мы же уверены, что есть те, кто хочет активно пользоваться банковскими продуктами и летом, поэтому запускаем акцию в августе. С этой акцией наш и без того выгодный и популярный вклад станет еще привлекательнее», — прокомментировала Вице-Президент — начальник Департамента развития розничных продуктов Газпромбанка Марина Кудрявцева.

С подробными условиями акции «Ставки вверх» и порядком ее проведения можно ознакомиться на сайте.