Сибирским компаниям в июле потребовалось на 66% больше системных администраторов, чем в прошлом году

Эксперты hh.ru выяснили, что спрос на системных администраторов вырос в Сибирском ФО год к году на 66%, и это выше, чем в среднем по стране, где динамика спроса на данных специалистов составила +58%.

В разрезе отраслей наибольший спрос на сисадминов традиционно демонстрируют работодатели из ИТ-отрасли: 23% всех рабочих предложений приходится на этот сектор. На втором месте по доле вакансий для этих специалистов – компании из ретейла (10%), на третьем месте – финансовый сектор и строительные компании (по 6% в каждой области).

Самый большой выбор работы у сибирских системных администраторов, судя по числу вакансий в прошедшем месяце, был в Новосибирской области (32% от всех вакансий для данных специалистов, размещенных в СФО), на втором месте – Красноярский край (25%), на третьем – Алтайский край (14%). Далее следуют Иркутская, Кемеровская и Томская области (по 10%), а меньше всего вакансий было предложено системным администраторам в Омской области – 7%.

Любопытен тот факт, что спрос российских работодателей смещается в этом году в сторону системных администраторов с большим опытом работы. Так, доля вакансий с требованием стажа от 3 до 6 лет выросла за год на 65%, со стажем более 6 лет – на 100%. Также работодатели за год увеличили медианную предлагаемую зарплату сисадминам с 50 тысяч рублей до 55 тысяч рублей, в среднем по стране, а также с 45 тысяч рублей до 50 тысяч рублей в Иркутской области.