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Реконструкция московского метрополитена проходит при поддержке Реалист Банка

Реалист Банк предоставил гарантию ООО «ТЕХНОКОНЦЕПТ» в рамках контракта на выполнение работ по восстановлению подземных пешеходных переходов от Казанского, Ленинградского, Ярославского вокзалов и подземного перехода от станции метро «Савеловская» к Савеловскому рынку и ул.Сущевский вал.

«Реалист Банк сейчас внедряет политику устойчивого развития (ESG), важным фактором которой является комфортная среда. Проведенная реконструкция позволила значительно повысить комфортность среды для москвичей и гостей столицы, пользующихся этими станциями и переходами», - подчеркивает Начальник управления по предоставлению банковских гарантий Реалист Банка Роман Павлов.

Сумма гарантии составила 307 млн. рублей, исполнение контракта заняло менее двух лет.

Заказчиком проекта являлось ГУП «Московский Метрополитен».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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