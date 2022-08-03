Агротех-стартапы России и Беларуси поборются за выход на международный рынок в рамках марафона

Россельхозбанк стал партнером конкурса «Стартап-марафон», проводимого Белагропромбанком для агротех-стартапов. Эксперты РСХБ помогли отобрать перспективные проекты для участия в акселераторе. После него стартапы смогут презентовать свои решения членам международного Клуба инвесторов в агротехнологии на площадке Россельхозбанка.

Главная цель конкурса «Стартап-марафон» — развитие и поддержка стартап-предпринимателей и малого инновационного бизнеса Беларуси. Участники соревнования смогут получить обратную связь от экспертов в области развития агротехнологий, узнать о новых инструментах для дальнейшего выхода на международный рынок, привлечении инвестиций и знакомства со стратегическими партнерами.

В конкурсе могут принять участие агротех-стартапы на разных стадиях развития: Pre-Seed (обладатели стартап-идеи), Seed (стартапы, на стадии запуска) и Alpha (стартапы, которые уже вышли на рынок).

Стартап-марафон проходит в 3 этапа:

Образовательный: участники детально прорабатывают свои бизнес-идеи с трекерами1 и экспертами; Акселерационный: команды работают над отдельными элементами своей бизнес-модели для достижения финансовой устойчивости проекта; Республиканский «DemoDay»: участники презентуют свои проекты членам экспертного совета, партнерам, потенциальным инвесторам и, в последствии, могут получить инвестиции для дальнейшего развития стартапа.

Во время третьего этапа из всех представленных проектов будет выбран победитель в каждой номинации. Главный приз — грант в размере до 6 тысяч долларов США.

К участию в акселераторе по итогам питч-сессии были приглашены компании, самые перспективные по мнению экспертного жюри. Среди них: СканФилд — технология мониторинга и картографирования массы собранного зерна, Dib.protein — производство белковой-пребиотической добавки для кормов сельскохозяйственных животных из личинок черной львинки, ApiScale — смарт-весы для пчеловодов, Summax — зеркальные панели для теплиц; а также MeteoScan — метеостанции для прогноза погоды на сельскохозяйственных угодьях.

«Мы уверены, что сотрудничество Россельхозбанка и Белагропромбанка сейчас актуально как никогда прежде. Оба банка имеют уникальные инструменты для поддержки развития агротехнологий в своих странах. Объединение усилий и экспертизы будет способствовать ускоренному росту стартапов и развитию технологий для сельского хозяйства, которое является значимой частью экономики обеих стран. Мы будем рады видеть белорусских инноваторов в нашей экосистеме для стартапов и готовы оказать им всестороннюю поддержку в масштабировании на территории России» - говорит Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

В перспективе компании, которые успешно пройдут «Стартап-марафон», будут интегрированы в экосистему Своё Фермерство. Россельхозбанк поможет с «упаковкой продукта», последующим выводом его в экосистему и продвижением. Процесс вывода нового сервисного решения на витрину экосистемы Своё Фермерство занимает как правило не более полугода и зависит от степени зрелости решения.

Посмотреть запись питч-сессии проектов, а также ознакомиться с решениями стартапов можно на витрине агротех-стартапов на платформе RSHB DIGITAL.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

В 2022 году на платформе RSHB.DIGITAL запущена уникальная экосистема для развития агротехнологий, где стартапы, инвесторы, корпорации, эксперты и научное сообщество могут объединить усилия для комплексного и взаимовыгодного развития агротехнологий в России.

Актуальные новости по тематике агротехнологий, короткие питчи стартапов, анонсы релевантных мероприятий, сведения об инновационных разработках и инвестиционных сделках доступны в Telegram-канале AgroTech Startup.

1Специалист, отвечающий за организационную поддержку команды стартапа.