«Квалы» или «неквалы»: кто из инвесторов останется на рынке?

Эксперты фондового рынка ожидают увеличения числа квалифицированных инвесторов на фоне возможного ужесточения ЦБ требований для получения соответствующего статуса. Такие мнение они озвучили на онлайн-конференции Finam.ru на тему «ЦБ РФ на защите прав инвесторов: кто останется на рынке?». Ее участники в целом позитивно оценили новую концепцию регулятора, однако добавили, что она требует доработки, непосредственное участие в которой должны принимать профучастники рынка.

Банк России представил новую концепцию защиты розничных инвесторов: согласно предложению регулятора, получить статус «квала» станет сложнее, а неквалифицированным инвесторам ограничат доступ к ряду финансовых инструментов, в том числе к иностранным ценным бумагам. Руководитель управления инвестиционного консультирования ФГ «Финам» Владимир Цыбенко позитивно оценил цели ЦБ РФ, однако отметил, что для комплексного решения проблемы нужен долгосрочный план, разработанный совместно с участниками отрасли. «При этом авторами должны быть именно брокеры и банки, которые не меньше Банка России заинтересованы в защите инвесторов», — добавил эксперт.

Комментируя идею регулятора ужесточить требования для получения статуса квалифицированного инвестора, создатель сообщества «ИнвестТема» Владимир Литвинов отметил, что в ближайшее время количество «квалов» сильно возрастет: «Пока действуют прежние нормы получения статуса, как можно больше людей будут стараться его получить. Кроме того, ранее полученный статус останется за инвестором». Как подчеркнула преподаватель учебного центра «Финам» Юлия Афанасьева, если есть такая возможность, желательно уже сейчас получить статус «квала»: «Вы никогда не можете знать, когда вам понадобится тот или иной актив. Кроме того, большинство важных для инвестиций отраслей просто не существует в РФ, или компании, которые их представляют, являются непубличными».

В свою очередь автор телеграм-канала PlanKa Volume Traders Геннадий Бурмистров обозначил основные преимущества квалифицированных инвесторов: «Во-первых, статус расширяет возможности: например, имея портфель акций вы можете в неблагоприятный для фондового рынка период не закрывать позиции, а использовать инструменты срочного рынка для нивелирования потери курсовой стоимости активов. Во-вторых, это позволяет расширить понимание рисков».

Однако не только статус «квала» играет важную роль в работе на бирже, отметила г-жа Афанасьева. По ее словам, защитить инвесторов от возможных рисков сможет качественная проверка знаний: «Инвестор должен проходить современный и достаточно сложный экзамен, к которому его должен готовить брокер и Центробанк. Все, что есть сейчас в аспекте проверки знаний инвесторов, крайне формально и местами устарело». В то же время инвесторов не нужно перегружать разного рода экзаменами, добавил начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев: «Это может отпугнуть большую часть инвесторов. Тут достаточно тонкая грань: скорее всего, по разным группам инструментов должен быть разный объем информации и подготовки по времени».