Названы самые популярные достопримечательности Иркутской области

Аналитики Яндекс Путешествий составили рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поиске Яндекса. В него вошли 2 295 культурных объектов — храмов, музеев, памятников, парков и так далее — в том числе 17 объектов из Иркутской области. По числу достопримечательностей, вошедших в рейтинг, Иркутская область находится на 33-м месте среди регионов России.

Самая популярная достопримечательность региона — музей «Тальцы» — заняла 320-е место в общероссийском топе по числу поисковых запросов.

Топ достопримечательностей Иркутской области по числу поисковых запросов:

Музей «Тальцы» Ледокол «Ангара» Памятник Колчаку Иркутский музыкальный театр Иркутский музей декабристов Знаменский монастырь Спасская церковь в Иркутске Московские ворота Музей часов Глазковский мост

Среди достопримечательностей региона больше всего музеев, как и в России в целом.

Для каждой категории показан самый популярный объект:

Музеи и галереи — Музей «Тальцы» Памятники — Памятник Колчаку Культовые сооружения — Спасская церковь в Иркутске

Аналитики также посчитали, сколько достопримечательностей осталось от разных эпох. В Иркутской области лидирует XX век — так же, как и в целом по России.

А ещё Яндекс Путешествия посчитали, из каких российских регионов в Иркутскую область этим летом приезжало больше всего туристов. Чаще всего номера в местных отелях бронировали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Красноярского края и Забайкальского края.

Жители самой Иркутской области этим летом активнее всего бронировали отели в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве, Приморском крае и Бурятии.

«Людям нужны новые впечатления. Я надеюсь, что наше исследование вдохновит их на новые поездки по стране. А чтобы они стали доступнее, мы будем возвращать до 30% стоимости отелей. Сейчас такая акция действует в 15 регионах России», — Ирина Рейдер, руководитель сервиса Яндекс Путешествия.

Ранее стало известно о том, что музей «Тальцы» станет центром туристско-рекреационного кластера Иркутской области. «Дорожную карту» по развитию кластера подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Она рассчитана до конца 2024 года.